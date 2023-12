Alberto Guerra promete um time competitivo mesmo enfrentando dificuldades no caixa

É fato que o Grêmio tem uma condição financeira melhor em comparação com o início de 2023. Já estabelecido na Série A depois do vice-campeonato e batendo na semifinal da Copa do Brasil, o clube se mostrou competitivo em seu primeiro ano de volta à elite nacional. Com mais receitas, o presidente Alberto Guerra ainda tem suas ressalvas econômicas, mas pretende brigar pelas principais taças, aprimorando a qualidade do elenco.

"Nossa condição financeira atual é melhor do que a de um ano atrás, mas ainda é preocupante. A gente diminuiu o déficit, mas ele ainda existe. É claro que a gente sabe que jogando outras competições, especialmente a Libertadores, vai ter uma fonte de receita maior, que nos permite investir um pouco mais. Além de outras receitas que a gente já vem trabalhando neste ano. Então, teremos poder de fogo um pouco melhor do que há um ano atrás, para poder brigar pela Libertadores", prevê.

Após a incrível experiência com Luis Suárez, o mandatário tricolor não descarta um negócio similar, com o auxílio de investidores, que dê retorno dentro e fora de campo. "É um modelo que a gente entende que funciona, tanto pro Grêmio quanto para os investidores. Não é qualquer atleta que chega nessa condição, porque tem que ser alguém que já tenha uma certa fama adquirida na carreira. Então é algo que pode ser feito se chegar ao clube um nome que também seja midiático. Mas, por enquanto, não temos ninguém, ainda", avisa.

Ao detalhar o modelo, Guerra explica que esse tipo de negócio passa a ser interessante quando o jogador também tem uma força de mídia que pode divulgar os parceiros do clube: "se ele quer vir jogar no Brasil, se quer jogar no Grêmio e atua em uma posição que nos interessa", a direção segue de olho no mercado.

No campo das finanças, Guerra se mostra empolgado com a Liga do Futebol Brasileiro (Libra), e espera um desfecho positivo da venda dos direitos de transmissão para 2025 o quanto antes, para municiar os cofres do clube. "Estou bastante otimista, porque as empresas tradicionais que comercializam esses direitos precisam adquiri-los no mínimo um ano antes, para poder vendê-los no mercado. Acredito em um desfecho positivo ainda no primeiro trimestre de 2024".

No entanto, o cartola não demonstra o mesmo otimismo quanto à Liga Unificada - fusão da Libra e da Liga Forte Futebol (LFF). "Essa é uma conversa que deve demorar mais tempo, porque não temos todos os clubes no mesmo grupo. Acho que essa conversa não deve avançar em 2024. Cada bloco está negociando os seus direitos, para depois retomar a negociação da liga, para que possa se encaminhar um desfecho positivo e unir os dois blocos".