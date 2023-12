Alessandro Barcellos vê grupo forte e foca na qualificação com postura ofensiva no mercado

Com a permanência do técnico Eduardo Coudet, o gerente esportivo Magrão e o coordenador das categorias de base Gustavo Grossi se confirmando, o Inter inicia o ano com foco total nas contratações. Com mais dinheiro no caixa, o Colorado mira jogadores importantes para elevar o patamar da equipe e se manter na briga por títulos. Barcellos explica porquê o trabalho em seu primeiro mandato foi direcionado às finanças e como o clube, agora, pode ser protagonista no mercado de transferências.

Barcellos lembra que herdou o clube em meio à pandemia, com a maior dívida da história do Inter - de 2017 a 2020, o déficit saltou de R$ 300 milhões para R$ 600 milhões. "Mesmo assim, a gente conseguiu, nestes três anos, dois vice-campeonatos Brasileiros e uma semifinal de Libertadores, essa última com o grupo totalmente remodelado. Hoje, temos uma equipe competitiva e forte, que inicia um novo ciclo, já que foi a primeira competição que o grupo completo jogou", explica.

O mandatário colorado lembra que a atual situação financeira do clube o coloca numa perspectiva diferente para o ano que vem, tendo em vista que o Inter hoje tem recurso. "Fizemos o dever de casa, equilibramos e estancamos a dívida. Temos uma receita extraordinária de R$ 200 milhões garantida para dentro dos cofres, o que nos permite investir já em janeiro para que possamos colher os frutos daquilo que plantamos a duras penas neste período", aponta o cartola.

Com o Campeonato Gaúcho dando a largada na temporada, a direção espera ter o time pronto e entrosado para as primeiras fases da Copa do Brasil e, posteriormente, o Brasileirão e a Sul-Americana. No Estadual, o torcedor tem a ânsia de quebrar a hegemonia rival, que se estende nos últimos seis anos.

O mandatário ressalta que o perfil no mercado será ofensivo, mesmo julgando assertivos os movimentos de ir atrás de jogadores em fim de contrato para evitar a compra do passe dos atletas, que foi a saída encontrada pelo clube para contornar a crise.

"Com a nova realidade financeira, a gente pode fazer aportes para investimento e disputar atletas que estão sendo disputados por outros clubes do mercado. A nova condição nos permite fazer contratações com perfil diferente do que fizemos, com jogadores que chegam para disputar a posição. Vimos em 2023 que não é uma exclusividade do Inter, vários clubes tiveram dificuldade de enfrentar mais de uma competição, tanto que dos quatro primeiros do Brasileiro, três não são equipes que estavam disputando campeonatos paralelos como nós, até o final", destaca.