Investimento: R$ 77 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: Cooperativa Cotripal

Cidades: Panambi, Coronel Barros, Pejuçara, Eugênio de Castro e Catuípe

Área: Indústria e Varejo/Serviços

Investimentos em 2022: R$ 32 milhões

Depois de um começo de ano com muitas dúvidas e prudência em relação a possíveis investimentos, a cooperativa Cotripal, com sede em Panambi, retomou oficialmente a partir da Expointer o seu plano de investimentos em 2023. Com aporte de R$ 50 milhões assinados nesta semana em financiamento do BRDE, a cooperativa retomará o plano de expansão de armazenamento de grãos, anunciado em 2022 e mantido em stand by após mais um ano de estiagem, com prioridade para a unidade de Coronel Barros. O local, que atualmente funciona como um ponto de recebimento de grãos. Além de Coronel Barros, o recurso financiado será direcionado para uma nova estrutura de secagem em Pejuçara, novos silos em Linha Gramado, Santa Tereza e Catuípe e melhoria de maquinários na unidade de Eugênio de Castro. A Cotripal retoma também o plano de investir R$ 27 milhões com recursos próprios na transformação do seu mercado em Panambi em um atacarejo.