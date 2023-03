BRDE atinge marca histórica e registra R$ 219,9 milhões de novos pedidos de financiamento na Expodireto

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) fechou sua participação na Expodireto Cotrijal 2023 alcançando uma marca histórica. Nos cinco dias da feira no município de Não-Me-Toque, o banco registrou um total de R$ 219,9 milhões em novos pedidos de financiamento para fortalecer o agronegócio gaúcho. O volume de solicitações superou em 61% as operações encaminhadas na última edição.

Entre os pedidos apresentados através do programa Meu Agro é BRDE, a maior demanda é para projetos que visam ampliar a capacidade de armazenagem de grãos, que somou mais de R$ 140 milhões das solicitações de crédito recebidas pelo banco (65,9% do total). Também entre os desafios aos ganhos de produtividade no campo, os investimentos em irrigação representaram outros R$ 23 milhões em pedidos.

Para o diretor de Planejamento do BRDE, Otomar Vivian, os resultados alcançados pelo banco durante a Expodireto refletem a confiança dos diferentes setores que integram a cadeia do agro, apesar dos impactos de mais um período de estiagem no Estado. “São muitos os desafios para quem produz, por isso é importante apoiarmos projetos estratégicos e que representem aumento de produtividade e de rentabilidade”, destacou o diretor.

Entre as operações anunciadas na Expodireto deste ano está o financiamento de R$ 21,7 milhões com a Cooperativa Agrícola Água Santa (Coasa) para implantação de uma unidade de beneficiamento e armazenagem de grãos no município de São José do Ouro. “Maior capacidade de armazenagem e aumento de área irrigada estão entre os gargalos a serem superados, frentes em que o BRDE é parceiro”, reforçou o diretor.

Assim como o financiamento para capital de giro, em especial por parte de cooperativas, os pedidos para projetos que levam a inovação ao agro chegaram, cada um, ao montante de R$ 10 milhões. Já as propostas para realização de obras em empreendimentos agroindustriais somam outros R$ 6 milhões.

Sustentabilidade

Um dos destaques entre os negócios que o banco realizou durante a feira está relacionado às políticas de sustentabilidade da matriz energética e transição climática. Logo na abertura do evento, o BRDE e a Cooperativa Agropecuária e Industrial (Cotrijal) anunciaram a aprovação de uma linha de crédito no valor de R$ 20 milhões. O recurso permitirá a implantação de um sistema de geração de energia fotovoltaica com capacidade de 4,3 megawatts, que será instalado ao lado do parque que recebe a Expodireto.

No ano passado, o banco registrou um grande avanço nos financiamentos para geração de energia com fontes renováveis e maior eficiência no consumo. Ao todo, foram R$ 205 milhões em financiamentos apenas no Rio Grande Sul para obras de pequenas hidrelétricas, usinas fotovoltaicas e novos sistemas de iluminação pública em cidades gaúchas.

BRDE – RESULTADOS EXPODIRETO 2023

Armazenagem .............................. R$ 140.400.000,00 (65,9%)

Irrigação ......................................... R$ 23.000.000,00 (10,8%)

Energia Renovável ....................... R$ 20.000.000,00 (9.4%)

Capital de Giro ............................... R$ 10.000.000,00 (4,7%)

Inovação ........................................... R$ 10.000.000,00 (4,7%)

Obras ................................................. R$ 6.000,00 (2,8%)

Integração Lavoura-Pecuária .....R$ 3.500.000,00 (1,6%)

TOTAL ................................................ R$ 219.900.000,00