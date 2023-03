Gabriel Souza anuncia novas operações do BRDE para produção de grãos que somam R$ 23 milhões

O vice-governador Gabriel Souza acompanhou, na tarde desta quinta-feira (9), o anúncio de operações de crédito do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para novos investimentos no agronegócio gaúcho. Os contratos somam R$ 23 milhões e se destinam ao fortalecimento da produção de grãos. O ato ocorreu na Casa do BRDE na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque.

Entre os contratos celebrados, destaca-se a parceria entre o banco e a Cooperativa Agrícola Água Santa (Coasa) para implantação de uma unidade de beneficiamento e armazenagem de grãos.

A força do cooperativismo gaúcho e do agronegócio, que representa 40% do PIB do Rio Grande do Sul, foi destacada pelo vice-governador. “Nossa economia pujante tem grande impacto por meio dos negócios do setor, que é um orgulho para todos nós”, disse.

Gabriel ressaltou as iniciativas do governo estadual para mitigar os efeitos da terceira estiagem consecutiva. “Nossa solidariedade aos produtores que estão sofrendo com mais uma seca vem com ações concretas, como a destinação de recursos para sistemas de irrigação – já são 20 estações meteorológicas revitalizadas –, reservação de água e a criação de uma plataforma online de monitoramento da crise hídrica, entre outros projetos”, pontuou.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, salientou a atuação do banco em apoio a projetos com impacto nas diferentes cadeias do agro. “Na segunda-feira (6), tivemos um bloco de assinaturas do governador Eduardo Leite e hoje, aproveitando a presença do vice-governador Gabriel Souza, tivemos mais um momento que simboliza o quanto estes recursos são importantes para setores como energia renovável, agronegócio e outros segmentos”, explanou.

Para o diretor de Planejamento do BRDE, Otomar Vivian, as operações reforçam o compromisso do banco em apoiar projetos que representem ganhos de produtividade no campo. “Na medida em que as diferentes culturas avançam, fica evidente que a armazenagem é um gargalo que precisamos superar. Ter mais capacidade de estocagem do produto, de preferência agregando valor, significa melhor rentabilidade”, destacou.

Conforme o presidente da Coasa, Orildo Germano Belegante, a parceria com o BRDE permitirá a instalação de unidade de beneficiamento e armazenagem de grãos no município de São José do Ouro. O financiamento é de R$ 21,765 milhões por meio do programa Meu Agro é BRDE. Fundada em 1993 e com sede em Água Santa, a cooperativa tem 11 filiais de grãos nos municípios do nordeste do estado, além de fábrica de rações.

No mesmo evento, o BRDE celebrou uma operação com o produtor rural Valcir Cláudio Remontt, no valor de R$ 320 mil. O crédito será viabilizado por intermédio da Cresol e se destina à aquisição de implemento agrícola para lavoura (semeadora).

Para Vivian, as operações em parceria com as cooperativas de crédito permitem ampliar a atuação junto aos pequenos produtores rurais. “Essas operações que estamos anunciando têm essa simbologia: apoiamos um projeto de magnitude de uma cooperativa, mas igualmente auxiliamos a um produtor individual a viabilizar o seu projeto”, destacou.

Também foi anunciado um financiamento de R$ 1 milhão com a prefeitura de Almirante Tamandaré para, segundo o prefeito Adir Giacomini, investir na iluminação pública da cidade e na instalação de uma usina de energia fotovoltaica.