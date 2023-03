Arena Agrodigital destaca importância da Indústria 5.0 para o setor

Claudio Medaglia, de Não-Me-Toque

Combinar homem e máquina no mais alto potencial é a essência do conceito da Indústria 5.0, que, aplicada no meio do agronegócio pode fazer toda a diferença em eficiência e produtividade. E fazer da combinação de diferentes ferramentas as melhores e mais variadas soluções para o negócio é o papel do homem nesse processo cada vez mais inevitável.

A ideia foi defendida nesta quarta-feira (8), na 23ª Expodireto Cotrijal, pelo paulista Vinicius David, CEO da VDX People, empresa de tecnologia com sede no estado americano do Texas. Professor de Inovação na Universidade da Califórnia, ele enfatizou, na Arena Agrodigital, a importância de enxergar a tecnologia como um meio, e não um fim, para fazer diferente e, assim, agregar valor ao seu produto.

“A mesma ferramenta pode gerar uma infinidade de valores. A tecnologia é ineficiente se não for explorada em sua plenitude. Por isso, o grande valor da corrida da Indústria 5.0 é o conhecimento para criar um conjunto entre homem e máquina mais afinado do que hoje, quando muitas vezes entregamos as ferramentas nas mãos das pessoas sem que elas tenham sido capacitadas para usá-las adequadamente e explorá-las em todo seu potencial. Precisamos empoderar as pessoas para criar ferramentas e soluções customizadas e usos dessa tecnologia de forma individualizada e personalizada”, explicou David.

Segundo ele, um drone em uma propriedade agropecuária, por exemplo, pode oferecer um número gigantesco de soluções. Mas não saber como usá-lo é um problema, e muitos acabam investindo nesse equipamento mesmo assim.

“Se eu investir nas pessoas que trabalham comigo e em mim mesmo, de forma que possamos identificar como combinar ferramentas e criar um conjunto diferente, o resultado é melhor.

Para que investir no que não preciso? O ideal é pegar o que está disponível e aplicar no meu conceito. Obter mais produtividade com as máquinas que já tenho é mais importante que agregar tecnologias sem saber tirar delas tudo que podem me oferecer, se é que podem. A questão é como eu pego os ingredientes e crio uma solução própria”, acrescentou o empresário.

David lembrou que a gestão e a sucessão em empresas de todo gênero, inclusive no meio rural, precisa ser feita respeitando conhecimentos, experiências e conceitos, em uma transição gradual e compartilhada de ideias entre as diferentes gerações.

“Os mais antigos não entendem de tecnologia, mas entendem do negócio e de como ganhar dinheiro. Então, o ideal é combinar as mentes, experiências, conhecimentos e identificar a melhor forma de explorar as ideias. É formar competências para maximizar o poder de um negócio. A Indústria 5.0 diz que mais importante que investir na tecnologia é como me insiro nela”.

David vê o Brasil em posição de liderança em muitos setores, inclusive no agronegócio. E crê no papel das cooperativas como vetor para que essa mudança de percepção e de postura se espalhe pelo País.

“Temos um potencial enorme. E o papel institucional dos grandes grupos, em ser os desbravadores, é típico do agro e pode acelerar esse processo”, concluiu David.