Fórum da Carne Bovina aborda segurança alimentar e crédito de carbono

Claudio Medaglia, de Não-Me-Toque

Com o tema “Visão contemporânea da Pecuária de corte a partir de movimentos estratégicos da cadeia de produção”, o 1º Fórum da Carne Bovina movimentou o Auditório da Produção Animal, no parque da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, na terça-feira (7). Promovido em parceria pelo Instituto Desenvolve Pecuária e a Cotrijal, o evento teve como palestrantes o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, o vice-presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Domingos Velho Lopes, e de Guilherme Ferraudo, gerente de projetos especiais da MyCarbon.

Rodrigues abordou a questão da geopolítica e o que pode acontecer no Brasil e no mundo. Disse que irá retornar a bipolaridade global, com dois grandes grupos. De um lado, países ocidentais fortes mas sem lideranças e do outro, a China, com liderança. Segundo ele, hoje o Brasil está no meio deste mundo complexo, mas trata-se da maior oportunidade histórica que está sendo colocada no “colo do País”.

Rodrigues destacou que os grandes problemas mundiais atualmente são a segurança alimentar, a questão energética e as mudanças climáticas. Afirmou que, nesse contexto, o Brasil tem um papel muito importante para se tornar o centro mundial da solução para a questão alimentar. “Recente estudo da OCDE e FAO mostra que em 10 anos a oferta mundial de alimentos precisa crescer 20%. Para ajudar nesse percentual, o Brasil tem que aumentar a sua produção em 40% e, para isso, precisa resolver questões estratégicas como logística e infraestrutura, tecnologia, sustentabilidade, entre outros fatores”, pontuou.

Na sequência, Domingos Velho Lopes fez uma enfática defesa dos produtores gaúchos. “Somos sustentáveis, diversificados, produtivos e respeitadores da lei”.

Ele abordou os desafios e alternativas da produção pecuária sustentável no Estado, dizendo que a atividade é muito interligada ao momento mundial que está sendo vivido. “O Rio Grande do Sul é o maior e melhor exemplo de agricultura, pecuária e silvicultura sustentável e diversificada do mundo”, destacou.

Segundo Lopes, o Rio Grande do Sul está acima dos 44% de energia limpa produzida, além do hidrogênio verde que já está sendo planejado e que “vai revolucionar o estado porque vai pegar base limpa e levar para a indústria, comércio e atividade agrícola”.

Lembrou que houve um crescimento extraordinário do PIB brasileiro do Agronegócio nos últimos 10 anos, na média de 4,54%. “Este número significa estratégia, capacidade de trabalho, tecnologia e clima”, disse, salientando que no RS 40% do PIB é proveniente do agronegócio, com aproximadamente R$ 577 bilhões. “Temos 35 cadeias produtivas e em 2021 exportamos para 209 países com segurança alimentar”, enfatizou.

Segundo Lopes, os desafios no Estado são aumentar a produção de alimentos com ciência e tecnologia e, “principalmente, melhorar a segurança alimentar sem afetar as questões dos recursos naturais”. Ele também falou sobre a oportunidade histórica que o Brasil tem para ajudar a solucionar a fome no mundo. “É preciso prestar atenção na informação de que quatro em cada cinco pessoas viverão em países importadores líquidos de alimentos até 2030, e hoje o Brasil é o maior exportador líquido de alimentos do mundo, com 169 milhões de toneladas”, informou.

Outra questão abordada pelo ex-secretário foram os créditos de carbono. Essa é uma realidade que está sendo muito bem trabalhada, mas que será um ganho marginal, observou. “O mais importante é continuarmos sendo eficientes nas nossas atividades produtivas dentro da porteira e, se for possível, ter um incremento de renda com o carbono que irá justificar as cadeias sustentáveis e diversificadas que já temos”, concluiu.

Para finalizar o Fórum da Carne Bovina, o gerente de projetos especiais da MyCarbon apresentou um gráfico mostrando a concentração de carbono no planeta e a influência do homem neste ciclo e as consequências para o aquecimento global. Guilherme Ferraudo falou sobre a distinção entre o mercado regulado e o voluntário. “O regulado é onde existem leis, e hoje a grande referência é o mercado europeu, onde a tonelada de créditos de carbono já vale mais de 100 euros. O mercado voluntário é quando as empresas aderem espontaneamente, e hoje já são mais de 4,5 mil”, explicou.

O mercado global de crédito de carbono em 2023 é de US$ 900 bilhões, e em dois anos deve chegar em US$ 1 trilhão, informou Ferraudo, salientando que a América Latina detém 25% de potencial para o sequestro de carbono. “A região tem uma grande capacidade de gerar carbono de qualidade para vender a outros países”, informou, acrescentando que com o Selo de Carbono Neutro, setores como carne e soja, entre outros, vão agregar valor à produção.