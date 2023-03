Público aumentou 18% nos primeiros dias da Expodireto Cotrijal

Claudio Medagia, de Não-Me-Toque

Com uma presença de 89,7 mil pessoas nos dois primeiros dias da 23ª Expodireto Cotrijal, a feira em Não-Me-Toque já registra um aumento de 18% sobre o mesmo período da edição anterior. O número, conforme o vice-presidente da cooperativa, Enio Schroeder, sinaliza uma tendência positiva também nos negócios, embora o balanço oficial somente deva ser divulgado na sexta-feira. O movimento pelas ruas do parque, nos estandes das empresas de insumos, máquinas e implementos agrícolas confirma que, apesar da estiagem, os produtores estão em busca de conhecimento, suporte e novidades.

Por outro lado, também há estreantes na feira. No Pavilhão da Agricultura Familiar, 45 dos 230 expositores participam pela primeira vez. Oriundos de 132 municípios, 146 agroindústrias, 27 estandes para artesanato e 19 para flores oferecem seus produtos ao público.

O valor comercializado na última segunda-feira (06/03/2023), de R$ 233.649,00, é 38% maior em relação ao primeiro dia de vendas do ano passado, que foi de R$ 168.409,35. A expectativa positiva é compartilhada pela jovem Milena Zago, 24 anos, em sua primeira Expodireto. Ao lado do pai, Zair Ricardo Zago, da mãe, Sueli, e dos irmãos Dayza, 16 anos, e Davi, 10, ela conduz a Agroindústria Zago, localizada no Assentamento Capivará, em Hulha Negra.

Eles trouxeram ao Pavilhão da Agricultura Familiar 500 quilos de queijo colonial, 300 potes de 400 gramas de requeijão e outros 300 de doce de leite, cada um com 500 gramas, produzidos na propriedade de 25 hectares. A experiência em feiras é pequena e recente, mas muito satisfatória. No Universo Pecuária, realizado em novembro passado, em Lavras do Sul, eles venderam toda a produção levada à mostra e voltaram para casa antes mesmo do final do evento. Na Expodireto, se acabar o estoque, a família promete despachar para o endereço do cliente, para não perder o negócio, a oportunidade e a perspectiva de fidelização.

No cardápio da empresa, também estão o queijo mussarela e o leite condensado, produzidos a partir de um plantel de 50 vacas Holandês e Jersey. A família também está começando na pecuária de corte, produzindo terneiros a partir da cobertura de um touro Aberdeen Angus sobre os ventres. A mistura deve mostrar resultado ainda nos próximos meses, nos animais nascidos há poucas semanas, diz Milena.