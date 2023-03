Estimativa de produção de verão no RS cai 26,9% por causa da estiagem

A Emater/RS-Ascar, em parceria com as secretarias estaduais da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e do Desenvolvimento Rural (SDR), divulgou na manhã desta terça-feira (07) a atualização da estimativa da Safra de Grãos de Verão 2022/2023, durante o tradicional Café da Manhã para Imprensa, na Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque.

Os números coletados na segunda quinzena de fevereiro foram impactados pelo avanço da estiagem e colocam as culturas de arroz, feijão, milho, milho silagem e soja em uma produção total de 24,73 milhões de toneladas, ante as 33,84 milhões de toneladas previstas inicialmente, uma queda de 26,91%.

A maior queda foi verificada na cultura do milho, cuja produção passou de 6,10 milhões de toneladas para 3,59 milhões de toneladas, um recuo de 41,05%. A produtividade do cereal passou de 7.337 quilos por hectare para 4.440 quilos por hectare. Já a soja apresenta estimativa de produtividade média no Rio Grande do Sul de 2.175 quilos por hectare, ante estimativa inicial de 3.131 quilos por hectare. A queda de rendimento da cultura é de 30,52%. Em produção, a colheita esperada agora é de 14,16 milhões de toneladas, baixa de 31,10% na comparação com as 20,56 milhões de toneladas previstas inicialmente.

O levantamento mostra que o arroz ocupa uma área de 889,54 mil hectares e, nesta estimativa atual, terá uma produção de 6,88 milhões de toneladas. A produção esperada é de 6,88 milhões de toneladas (-2,91%) e a produtividade atual está em 7.744 quilos por hectare (-5,86%).

O feijão 1ª safra, em uma área de 31,4 mil hectares, alcançou uma produção próxima a 49,55 mil toneladas. Já na 2ª safra, a estimativa é que o feijão seja cultivado em 20,43 mil hectares e obtenha uma produção de 28,12 mil toneladas.

O levantamento dos dados foi feito pelos escritórios municipais, sendo revisados e compilados pelas gerências Técnica (GET) e de Planejamento (GPL) junto aos regionais. "A metodologia adotada pela nossa Instituição tem sido utilizada há muitos anos e tem se mostrado muito assertiva, pois a estimativa inicial de produtividade é identificada a partir de cálculo de tendência baseado na média alcançada nos últimos dez anos em cada município do Estado e a estimativa parcial e final é sobre as informações levantadas a campo durante o período da safra em cada um dos 497 escritórios municipais da Instituição", explica o diretor técnico da Emater/RS, Claudinei Baldissera.