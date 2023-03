Senadora Tereza Cristina é homenageada na Calçada da Fama do Agro

A senadora Tereza Cristina (PP) foi a homenageada desta edição da Expodireto Cotrijal na Calçada da Fama do Agro. A cerimônia de descerramento da placa foi realizada na manhã desta segunda-feira (6)

Representante do Mato Grosso do Sul no Senado, Tereza Cristina exerceu o cargo de deputada federal por dois mandatos, presidiu a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) na Câmara dos Deputados e esteve à frente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no período de 2019 a 2022.

O presidente da Cotrijal, Nei César Manica, destacou a importância de perpetuar no espaço da Calçada da Fama as personalidades que buscam desenvolver e promover melhorias no agronegócio brasileiro. “Hoje temos a oportunidade de homenagear essa grande mulher, que muito já fez e, com certeza, continuará fazendo pelo setor, sempre na busca de defender os produtores de todo o país”.

A senadora agradeceu a distinção e disse estar muito honrada em ter seu nome gravado junto a outras 22 personalidades do agronegócio brasileiro. “Estou me sentindo uma estrela do agro, uma estrela de Não-Me-Toque, cidade que sedia esta grande feira, feita com muita competência e ousadia”.

Tereza Cristina destacou que a homenagem a motiva, também, a continuar trabalhando para auxiliar o setor agrícola do país a ser mais moderno e sustentável, a fim de promover as melhores condições possíveis para desenvolver o agro e dar renda e dignidade a todos os produtores brasileiros. “Não sei se sou merecedora, mas recebo com muita honra e orgulho essa distinção”, finalizou.

Para o governador do Estado, Eduardo Leite, a distinção não é somente para homenagear a trajetória da senadora Tereza Cristina, mas sim para deixar registrado o que foi feito pela ex-Ministra da Agricultura. “A senadora já fez muito pelo setor agrícola do país e é um exemplo para que tantas outras pessoas possam buscar inspiração e motivação no seu trabalho, a fim de contribuir para o agronegócio brasileiro”.

A Calçada da Fama foi inaugurada em 2019 com o objetivo de reconhecer a contribuição de lideranças políticas, administrativas e técnicas do setor público e privado ao agronegócio brasileiro, por meio de uma placa que fica exposta no Parque da Expodireto Cotrijal.