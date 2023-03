Sindilat e UPF lançam projeto inovador em formação para a indústria de laticínios

O Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul (Sindilat/RS) e a Universidade de Passo Fundo (UPF) anunciam, na quarta-feira (8), o Programa de Atualização para a Indústria de Laticínios visando a formação, qualificação e treinamento dos profissionais que atuam no setor. A apresentação será realizada durante a Expodireto Cotrijal 2023, em Não-Me-Toque (RS), na Casa da UPF, às 15h.

A solenidade contará com a presença do pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UPF, Dr. Antônio Thomé, o coordenador do curso de Medicina Veterinária, Dr. Carlos Bondan, o presidente do Sindilat/RS, Guilherme Portella e o secretário executivo do sindicato, Darlan Palharini.

Inicialmente, será oferecido o curso para laboratoristas que trabalham com a análise do leite, posteriormente, para a Formação de Equipes de Fomento para as Boas Práticas Agropecuárias (BPA). “A oferta de formação atende a uma importante demanda da indústria que é a qualificação dos colaboradores, garantindo atualizações tanto para os profissionais que já atuam na área, quanto treinamento e capacitação adequadas para os que estão iniciando no setor”, destaca Palharini.

De acordo com o coordenador do curso de Medicina Veterinária da UPF, professor Dr. Carlos Bondan, a Instituição e o Sindicato já desenvolvem diversas ações em conjunto, tanto na pesquisa quanto na extensão. “Os trabalhos envolvem artigos publicados, mas também a prática, com análises, estudos e trocas de conhecimentos. Pretendemos formalizar essa parceria com o lançamento de alguns treinamentos para a indústria, visando atender toda a cadeia produtiva do leite”, comenta.