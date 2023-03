BRDE e Cotrijal celebram contratação de R$ 20 milhões para projeto de energia solar

Nesta segunda-feira (6), instantes após a abertura oficial da 23ª Expodireto, em Não-Me-Toque, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Cotrijal – Cooperativa Agropecuária e Industrial anunciaram a aprovação de uma linha de crédito no valor de R$ 20 milhões. O recurso permitirá a implantação de um sistema de geração de energia fotovoltaica com capacidade de 4,3 megawatts (MV).

O anúncio contou com a presença do governador Eduardo Leite, que destacou os impactos positivos do investimento da cooperativa. “Diversificar as fontes da matriz energética representa mais desenvolvimento para região”, salientou o governador.

O novo sistema de energia solar da Cotrijal será instalada numa área de 30 hectares situada ao lado do parque que recebe a feira. Conforme o presidente Nei Manica, a usina fotovoltaica representará uma economia anual de R$ 5 milhões no custo da energia consumida pela cooperativa em todas as suas unidades, que atualmente é de R$ 17 milhões/ano. “É um investimento que em poucos anos se paga pela própria economia”, resumiu.

Para o diretor de Planejamento do BRDE, a nova parceria com a Cotrijal faz parte de uma diretriz cada vez mais acentuada do banco em favor da sustentabilidade. “O banco vem atuando firmemente em projetos de geração de energia com fontes renováveis, em especial com recursos contratadas junto às instituições estrangeiras. E isso vem sendo possível graças às reformas aprovadas que devolveram o equilíbrio das finanças do Estado. Hoje captamos recursos sem a necessidade de garantias”, destacou Vivian.

Com uma atuação cada vez mais alinhada aos projetos de transição climática, p BRDE registrou forte crescimento em 2022 no apoio a projetos de geração de energia com fontes renováveis e de ganhos em termos de eficiência no consumo. Ao todo, foram R$ 205 milhões em financiamentos apenas no Rio Grande Sul para obras de pequenas hidrelétricas, usinas fotovoltaicas e novos sistemas de iluminação pública em cidades gaúchas.

O ato de aprovação do financiamento para a Cotrijal ocorreu no estande do BRDE, onde também estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanchin; os secretários Ernani Polo (Desenvolvimento Econômico) e Juvir Costela (Transportes), além de deputados federais e estaduais. Durante o evento, foram anunciados ainda parcerias comas prefeituras da região para obras de acesso asfáltico e investimentos em cooperativas através do Badesul.