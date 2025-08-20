Porto Alegre,

Publicada em 20 de Agosto de 2025 às 01:00

Renovada, Expoagas chega à 42ª edição de olho nas novidades

Expoagas 2025 na Fiergs

/TÂNIA MEINERZ/JC
Feira supermercadista estima receber mais de 60 mil visitantes durante os três dias de evento que deve movimentar R$ 768 milhões em negócios
