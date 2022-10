Um ano de retorno aos eventos presenciais

Os congressos médicos presenciais começaram a voltar ao calendário este ano, após dois anos de pandemia e de eventos apenas on-line. Mas a modalidade não responde por a totalidade, alguns permaneceram remotos e outros uniram os dois formatos, em uma proposta híbrida.

Até o final do ano, o Rio Grande do Sul terá um mais encontro da área da saúde. O 3º Simpósio Câncer de Ovário, de 20 a 22/10, será no Centro de Eventos do Hotel Villa Michelon, Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, e incluirá em sua programação aspectos educacionais na área da oncogenética. Este ano, o Estado já sediou outros três: a 30ª Jornada Gaúcha de Radiologia e o XII Congresso Brasileiro de Oncologia Ortopédica, ambos em Gramado, e o 30º Congresso Mundial - International Union of Angiology, em Porto Alegre.

De acordo com o presidente do Sindicato Intermunicipal da Hotelaria no Rio Grande do Sul (SindiHotel), Manuel Suárez Cacheiro, os congressos de medicina menores, menos complexos, dependem de menos tempo para organizar. Já os grandes demandam mais prazo. No geral, os eventos voltaram e estão ajudando muito o turismo receptivo. O que é importante, pois 65% do fluxo é corporativo, de negócios, como médicos, esportivos e religiosos, detalha o dirigente do SindiHotel.

"No segmento corporativo, os encontros da área da saúde são mais técnicos do que outros e têm tíquete médio superior. Isso porque o médico costuma viajar com a família e também tem uma renda maior que a média", explica Cacheiro.