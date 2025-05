Por dentro da 'fábrica de fábricas' do Grupo Herval em Dois Irmãos

Em 10 de setembro de 1959, o município de Dois Irmãos se separou de São Leopoldo e conquistou a emancipação. Menos de um mês depois, Felippe Seger Sobrinho fundou a Madeireira Herval, hoje comandada por seu filho, Agnelo Seger. A produção na empresa foi sendo expandida gradualmente, abrangendo móveis e estofados, até se tornar uma gigante multimarcas, com o novo nome de Grupo Herval. Sob o comando de Agnelo estão 27 marcas de indústria, varejo, serviços e tecnologia, como Herval Móveis e Colchões, TaQi, HS Consóricos e iPlace, essa última vende produtos Apple no Brasil e no Uruguai.

A reportagem do Jornal do Comércio esteve na cidade e conheceu por dentro a operação do complexo industrial às margens da rodovia BR-116, em Dois Irmãos, passando pelas fábricas de móveis, estofados, além de outras linhas de produção em diversos pavilhões, que somam 220 mil metros quadrados de área construída. As construções mais antigas, da década de 1980, feitas de tijolos e com um teto mais baixo, atualmente são utilizadas para a produção de estofados. Lá, são fabricados 295 modelos de colchão. A produção é verticalizada. Ou seja, diferentes materiais que compõem os produtos finais que chegam ao mercado são produzidos lá.

No caso dos colchões, além dos estofados, são fabricadas molas (que também são ensacadas individualmente para produzir um melhor molejo dos produtos) e espumas. Também é nos pavilhões que ocorrem os processos de corte e costura dos tecidos, cura e dublagem dos estofados e a montagem que une todos os produtos em um só, sem falar na composição química das espumas usadas nos estofados. O mais interessante é que, além dos próprios produtos da Herval, essa produção fornece peças para uma infinidade de outras marcas, abastecendo diversas indústrias no Rio Grande do Sul, no Brasil e até no exterior. São assentos em espuma para fábricas de cadeiras ou ônibus, peças para sutiãs e artefatos utilizados em automóveis e calçados. Assim, o complexo industrial da Herval é também uma verdadeira "fábrica de fábricas".

Entre os clientes do ramo automobilístico estão gigantes como Honda e Toyota e, no setor de fabricação de ônibus, as gaúchas Marcopolo e Comil. "Há muitas empresas que fazem questão de ressaltar que usam nossos estofados, como um atestado de qualidade", conta o CEO, Agnelo Seger, que guiou a reportagem durante a visita, ao lado da analista de sistema de gestão da qualidade sênior, Ana Paula Kolling.

No ramo de calçados, há clientes na própria cidade de Dois Irmãos e gigantes que exportam para outros países, como a Calçados Beira Rio e a Vulcabras. A Herval entrega solados de poliuretano, lâminas de látex e materiais para estofamento de calçados e palmilhas. Além disso, a indústria é a maior fornecedora de espuma para bojos de sutiã no Brasil.

No processo químico, automatizado por computadores, em 10 segundos é misturada a fórmula que produz as espumas dos estofados, utilizando ISO TDI e poliol, armazenados em grandes tanques. Inicialmente em estado líquido, o material é aquecido até 150º e se expande, tornando-se sólido. No pavilhão de cura, os blocos de 60 metros de espuma são armazenados em 38 mega gavetas para esfriar antes de seguirem aos processos de corte. Como a produção é realizada de maneira contínua, os blocos — já impressionantemente grandes — poderiam ter um tamanho ainda maior.

O Grupo Herval ainda alia a modernidade com a tradição. Em um outro pavilhão, os blocos de espuma são produzidos em caixotes, e não de maneira contínua, resultando em produtos menores. "Temos clientes antigos que ainda nos pedem essa produção mais artesanal e são clientes muito especiais para nós, que não queremos perder", explica Agnelo. Os caixotes também servem para a produção de novas fórmulas nas etapas de teste.

A indústria moveleira, situada nos maiores e mais modernos prédios com um pé direito de 12 metros de altura, possui duas linhas de produção. Uma, mais artesanal, entrega móveis de alto padrão, principalmente para a Uultis, marca do Grupo Herval que exporta para os Estados Unidos. A produção em série atende a vários clientes, incluindo marcas pertencentes ao conglomerado, como a Édez, e clientes externos como a Tok Stok.