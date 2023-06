Cooperativas Cotrijuc, Camnpal, Coasa, Creral e Ceriluz fazem investimentos no Rio Grande do Sul

Boa parte dos investimentos anunciados ou realizados neste ano no Rio Grande estão em cooperativas no interior do Estado. É o caso, por exemplo, de Cotrijuc, Camnpal, Coasa, Creral e Ceriluz, todas com aportes registrados no Anuário de Investimentos do RS no site do Jornal do Comércio.

A Cooperativa Agropecuária Júlio de Castilhos (Cotrijuc) pretente iniciar a opoeração, até dezembro, de uma nova fábrica de rações para o gado no município de Júlio de Castilhos, na Região Central do Estado. O investimento é de R$ 22 milhões, que permitirá que a cooperativa eleve a produção das atuais 2 mil toneladas de rações produzidas por mês na sua unidade industrial para 5 mil toneladas mensais do produto, com a possibilidade de ampliação futura.

A Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma (Camnpal), por sua vez, aposta na continuidade dos seus investimentos iniciados em 2022. Pelo menos R$ 50 milhões estão sendo aportados pela Camnpal entre a construção de um novo engenho de arroz no município de Dona Francisca, iniciada no ano passado e com previsão de inauguração em 2024, e a finalização de uma nova instalação em Novo Cabrais, que deve ser inaugurada até julho.

A Cooperativa Agrícola Água Santa (Coasa) está instalando no município de São José do Ouro, no Norte do Estado, uma nova unidade de recebimento e beneficiamento de grãos. Com investimento de R$ 21,7 milhões financiados pelo BRDE, a estrutura, que marca a chegada da cooperativa ao município, iniciada no ano passado, será o principal aporte da Coasa na região este ano. Ao todo, a cooperativa, que conta com 7,6 mil associados, investirá R$ 35 milhões em 2023. Um aporte 40% superior aos R$ 25 milhões desembolsados em investimentos no ano passado.

A Cooperativa Regional de Eletrificação do Alto Uruguai (Creral) anunciou plano de investimentos prevendo R$ 25 milhões em aportes no Estado em 2023. Estão no radar de aportes a área de distribuição de energia, as construções de duas subestações de 138 kV em Entre Rios do Sul e Sananduva, e ainda a construção de um novo alimentador de 22 quilômetros para unificar a região de Nonoai, e mais 26 quilômetros de redes trifásicas.

A cooperativa Ceriluz projeta investir mais de R$ 100 milhões somente em obras de geração de energia neste ano. Em 2022, a construção da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Linha Onze Oeste, em Coronel Barros, com potência de 23,6 Megawatts, recebeu a licença de instalação e as obras iniciaram. Ao todo, o projeto demandará R$ 140 milhões em investimentos até 2024.