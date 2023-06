Banco Central calcula economia de cooperados em comparação ao sistema financeiro tradicional

O Banco Central do Brasil publicou neste mês o Relatório de Economia Bancária (REB) 2022, onde apresenta a economia gerada aos associados de cooperativas de crédito, em comparação aos custos que eles teriam se contratassem os mesmos serviços em uma instituição financeira tradicional.

No relatório, o BC calcula a economia gerada nos últimos seis anos, de 2016 a 2021, sendo que no último ano de referência a diferença foi de R$ 25,9 bilhões, representando um valor médio para cada associado de R$ 1.903,30.

O Benefício Econômico com Crédito (BEC), que mensura a economia sobre operações de crédito através taxas médias mais baixas, em comparação às taxas médias do sistema tradicional, apresentou uma economia de R$ 17,9 bilhões em juros de crédito aos associados em 2021, o que representa um ganho médio de R$ 1.320,00 por associado.

Já o Benefício Econômico do Depósito (BED), que mensura o ganho adicional sobre depósitos através de remunerações mais elevadas, foi de R$ 1,86 bilhão em 2021, uma média de R$ 136,00 de economia por associado, mostra o REB. Segundo o Bacen, em 2021, os associados receberam R$ 6,08 bilhões em sobras, juros ao capital em benefícios gerados pelo Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates), em uma média de R$ 446,70 por associado.

No relatório, o BC elenca as principais diferenças entre as cooperativas de crédito e os bancos tradicionais, reforçando que as prerrogativas das instituições financeiras convencionais são maximizar a geração de valor aos acionistas, enquanto que o objetivo final das cooperativas é oferecer serviços vantajosos.