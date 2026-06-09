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Publicada em 09 de Junho de 2026 às 15:01

LOG CP confirma investimento milionário em terceiro condomínio logístico em Gravataí

Segundo condomínio logístico em Gravataí inaugurou em maio com 100% de ocupação

Segundo condomínio logístico em Gravataí inaugurou em maio com 100% de ocupação

Divulgação/LOG CP
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
A LOG Commercial Properties bateu o martelo e dobrou a aposta no potencial logístico de Gravataí, na Região Metropolitana, especialmente no eixo da ERS-118. Depois de inaugurar no final de maio o condomínio logístico LOG CP II, com 100% da área locada antes mesmo da finalização da obra, o LOG CP III, também às margens da rodovia estadual duplicada, já está na fase de planejamento e, até o começo de 2028, representará até R$ 280 milhões em investimentos da empresa nacional. A relevância da Região Metropolitana é tamanha que o aporte representará entre 15% e 20% de todos os investimentos da LOG CP no Brasil em 2027.

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