Iniciaram as obras do primeiro atacarejo da cooperativa Cotrirosa, em Santa Rosa, com investimento de R$ 20 milhões. O empreendimento tem data para ser entregue em 2027. Com investimento de R$ 7 milhões, a cooperativa também inaugurou uma nova unidade no distrito Sete de Setembro, também em Santa Rosa. A estrutura entregue à comunidade contempla balança e moega para recebimento de grãos, silo pulmão, elevador com capacidade para 200 toneladas por hora, galpão de insumos agrícolas, ponte rolante para movimentação de cargas, casa de agrotóxicos, além de uma completa loja agropecuária e um supermercado. Também na cidade, foi inaugurado em abril, com investimento de R$ 13 milhões, um novo centro de distribuição com 5 mil metros quadrados para todos os mercados.FICHA TÉCNICAInvestimento: R$ 40 milhõesEstágio: ConcluídoEmpresa: Cooperativa CotrirosaCidade: Santa RosaÁrea: Varejo/Serviços