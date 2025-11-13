Vidroforte moderniza a produção e avança no mercado automotivo

A aquisição de um sistema automático de pintura em linha, projetado para atender às exigências específicas do mercado de veículos pesados, que inclui ônibus, caminhões e vans, foi um dos fatores preponderantes para que a Vidroforte, indústria especializada em vidros e acessórios automotivos com sede em Caxias do Sul, alcançasse um crescimento de 42% em faturamento no primeiro semestre deste ano e ampliasse a sua participação no segmento automotivo dos veículos utilitários.

A nova linha, desenvolvida justamente sob medida para a indústria, faz parte do pacote de R$ 9 milhões investidos neste ano pela Vidroforte na aquisição de máquinas e incorporação de novas soluções para elevar a eficiência produtiva.

A verdadeira transformação neste processo fabril tem gerado, conforme o CEO da empresa, José Maurício Toledo, uma economia projetada em R$ 600 mil anuais no processo de produção de vidros automotivos. Em comparação com os processos convencionais de serigrafia, que exigiam um tempo médio de preparação (set-up) entre 15 e 20 minutos, o novo sistema reduz esse intervalo para apenas 50 segundos.

Com uma indústria que realiza mais de 900 set-ups por mês, o impacto foi direto na produtividade. Antes, cada modelo de vidro exigia uma tela específica, e com um portfólio superior a 12 mil modelos, os custos eram elevados. Com a nova tecnologia, essa necessidade foi eliminada. O consumo de tinta na produção foi reduzido em 70% co m um sistema controlado remotamente peça a peça para detecção de falhas.

LEIA TAMBÉM: Empresa da Serra investe para aumentar fornecimento de vidros à indústria

Neste ano, a empresa recebeu e ainda receberá novos equipamentos que completam o ciclo de investimentos estratégicos em seu parque fabril, como linhas automáticas de impressão digital, de centros de furação e usinagem e um sistema automatizado de transporte de vidro.

a busca de novas parcerias com fornecedores nacionais e internacionais, como fabricantes asiáticos As medidas acabaram reforçando a posição da indústria da Serra Gaúcha em relação a um mercado que enfrenta desafios no Brasil, com a elevação de até 61% nos custos de matérias-primas entre janeiro de 2024 e outubro de 2025, refletidos no mercado automotivo. A estratégia adotada para seguir em crescimento, de acordo com a empresa, além das melhorias no processo industrial, incluiu

Detalhado em agosto deste ano, o aporte feito pela empresa tem a intenção de ampliar a sua capacidade produtiva de 1,2 milhão de metros quadrados de vidros por ano para 1,6 milhão de metros quadrados. Entre 2021 e 2024, a Vidroforte acumula 98% de crescimento.

A Vidroforte encontra-se na fase final de um processo de recuperação judicial. De acordo com Toledo, a empresa avalia o mercado e, no primeiro semestre de 2026, pretende buscar inovações em automação de processos, especialmente na transformação de alumínio e de vidro.