Dnit entrega viaduto de R$ 43 milhões em São Lourenço do Sul

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) entregou na quarta-feira, 13 de agosto, o viaduto de acesso à cidade de São Lourenço do Sul e ao distrito de Boqueirão. A obra, realizada na BR-116, contou com R$ 43 milhões oriundos do Novo PAC e integra o empreendimento de duplicação da rodovia, entre Guaíba e Pelotas.

Com o novo viaduto em operação, a autarquia garante uma melhora significativa na mobilidade da região, contribuindo para o turismo local. A estrutura, em formato de trevo, conta com um elevado de 70 metros de extensão em pista dupla e alças que facilitam o deslocamento entre as localidades. A expectativa é de que o novo acesso reduza o tempo de viagem, ofereça mais segurança ao tráfego e fomente a economia local.

Com a liberação, os motoristas vão deixar de percorrer cerca de cinco quilômetros extras para fazer retornos, rota que vinha sendo utilizada há mais de um ano devido às obras. A economia de tempo deve beneficiar tanto moradores quanto visitantes.

Ficha técnica

Investimento: R$ 43 milhões

Estágio: Concluído

Empresa: Governo Federal

Cidade: São Lourenço do Sul

Área: Infraestrutura