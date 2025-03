Cotripal investe no varejo e na transformação da soja

Ainda não há data definida para o anúncio oficial do projeto Solitres, que unirá as cooperativas Cotripal, Cotrijal e Cotrisal na operação de uma indústria processadora de soja própria no Rio Grande do Sul. O martelo para a união de cooperativas que passarão a dominar também a fase de industrialização dos grãos, porém, já foi batido. É o que garante o vice-presidente da Cotripal, Tiago Sartori.

Depois de um ano com faturamento de R$ 2,6 bilhões em 2024, com a inauguração do primeiro atacado da Cotripal, em Panambi, para 2025, a cooperativa projeta, incluindo os aportes no projeto Solitres, desembolsar R$ 90 milhões ao longo do ano. Em 2024, foram aportados R$ 95 milhões em investimentos. Entre os projetos em andamento está a fase 2 do empreendimento em Panambi.

"A nossa intenção é que o atacado, que foi uma novidade entre os nossos negócios, torne-se somente uma das operações neste complexo comercial. Agora, estamos estruturando as outras unidades de negócios dentro deste complexo", comenta Sartori.

Será uma espécie de shopping, com farmácia, lojas de eletrodomésticos, material de construção, magazine e restaurantes. Com todas as operações tendo a bandeira Cotripal. A estimativa é investir ainda R$ 4,5 milhões no projeto neste ano.

Para este ano, a cooperativa ainda investe em uma nova unidade de recebimento em Boa Vista do Cadeado, onde já iniciou a terraplanagem para a nova estrutura, que demandará R$ 12 milhões em investimentos. Na área do varejo, há ainda um supermercado a ser inaugurado neste mês em Catuípe e uma farmácia em Ijuí.

"A partir do último ano, também passamos a investir em autossuficiência sustentável futura com a produção de biomassa. Por isso, estamos ampliando a área plantada com florestamento pela cooperativa", explica o vice-presidente.

Atualmente, a Cotripal conta com 355 hectares de florestas plantadas. No ano passado, houve um aumento de 100 hectares e, para 2025, o plano é ampliar ainda pelo menos 25 hectares.