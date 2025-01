Petroquímica Braskem investiu R$ 360 milhões no Rio Grande do Sul em 2024

A Braskem fechou o ano de 2024 com um total de R$ 360 milhões em investimentos no Rio Grande do Sul. A iniciativa que absorveu o maior volume foi um aporte de R$ 200 milhões em projeto de readequação do uso de carvão nas suas operações. A indústria petroquímica, instalada no Polo Petroquímico de Triunfo, busca atualizar sua operação para ter maior sustentabilidade.

Outros R$ 160 milhões foram investidos no ano passado em iniciativas que vão da manutenção programada até a inovação tecnológica. A cifra também inclui os R$ 5,7 milhões que foram aportados na dragagem do Rio Jacuí após as cheias de maio, que atingiram o Rio Grande do Sul.

um aporte de R$ 100 milhões na implantação de um Sistema de Armazenamento de Energia 2 por ano. Para o próximo ano, a Braskem projetano Polo Petroquímico de Triunfo. A nova bateria representará redução de emissões de até 65 mil toneladas de COpor ano.

O projeto será dividido em duas partes. Na primeira, o projeto de armazenamento deve contemplar um sistema de baterias com capacidade para 9,5 MW e aporte de R$ 60 milhões. A segunda etapa envolverá outra estrutura de mesmo porte, com outros R$ 40 milhões investidos.

Ficha técnica

Investimento: R$ 360 milhões

Estágio: Concluído

Empresa: Braskem

Cidade: Triunfo

Área: Indústria

Investimentos em 2023: R$ 377 milhões