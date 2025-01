Coprel faz investimento em transmissão de energia no Rio Grande do Sul

A cooperativa Coprel iniciou em setembro as obras para o principal investimento de 2024. Trata-se da empreitada para erguer uma nova subestação de energia no município de Não-Me-Toque. Somente neste projeto, são aportados R$ 27 milhões, como parte do total de R$ 93 milhões investidos no ano, conforme aprovação dos associados. Além da subestação, que será a sexta da cooperativa, serão implementados quatro novos alimentadores para outros cinco municípios vizinhos.

novas redes trifásicas, troca de postes, equipamentos para religação automática das redes e reguladores de tensão. Em entrevista ao Jornal do Comércio, em julho, o presidente da cooperativa, Jânio Vital Stefanello No plano de investimentos de 2024, a Coprel priorizouequipamentos para religação automática das redes e reguladores de tensão. Em, confirmou que, mesmo com os impactos das cheias no Rio Grande do Sul, a Coprel sustentaria os aportes previstos no ano de 2024.

Ainda no ano passado, a Coprel anunciou durante a Expodireto a contratação, junto ao BRDE, de R$ 66 milhões para investimentos na implantação da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Santo Antônio do Jacuí, no Rio Jacuí, entre os municípios de Mormaço e Victor Graeff. A obra tem prazo para ser concluída até dezembro de 2025 e terá capacidade de geração de 5,2 MW e será a 12ª unidade da Coprel.

A cooperativa, com sede em Ibirubá, atende a 72 municípios, possui 56 mil sócios e mais de 18 mil quilômetros de rede.

Ficha técnica

Investimento: R$ 159 milhões

Estágio: Em execução

Empresa: Cooperativa Coprel

Cidade: Mormaço, Não-Me-Toque

Área: Infraestrutura

Investimentos em 2023: R$ 148,8 milhões