Investimento: não divulgado

Estágio: Em execução

Instituição: CIEE-RS

Cidades: Porto Alegre, Uruguaiana, Santa Rosa e Canoas

Área: Varejo/Serviços

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-RS) está em fase de finalização da sua nova sede, que será no antigo prédio da Mesbla Veículos, na rua Coronel Vicente, no Centro Histórico de Porto Alegre. Toda a demanda de trabalho de atendimento da Capital será no local, que tem previsão de entrega para 15 de março de 2024. O CIEE-RS não revela os valores investidos no projeto. Localizada no número 90 da rua Manoel Pereira, na esquina com a Coronel Vicente, a construção de 80 anos e com cerca de 13 mil metros quadrados foi reformada com base no reftrofit. Tendência na arquitetura e no design, a técnica conserva o patrimônio histórico original e dá toques modernos à construção. Conforme o gerente administrativo financeiro da entidade, Paulo Souza, o investimento na obra é relevante. O novo local contará com um andar específico para os serviços de aprendizagem e um auditório para 266 pessoas.

A inauguração formal deve ser entre os dias 23 e 28 de março, para comemorar os 55 anos do CIEE-RS. Neste ano, a instituição também investiu em sedes alugadas em Uruguaiana, Santa Rosa e Canoas. Para 2024, os aportes serão concentrados em cinco grandes obras. As cidades que receberão espaços do CIEE-RS são Bento Gonçalves, Gramado, Caxias do Sul, Gravataí e Passo Fundo. Os prédios serão focados nas atividades de aprendizagem e na melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores.