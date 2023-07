Aegea fará aporte de R$ 222 milhões em Butiá, Charqueadas e General Câmara

Nova controlada da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), a Aegea informou, por meio de nota de sua assessoria de imprensa nesta terça-feira (25), que fará investimentos de R$ 222 milhões nos próximos 10 anos nos municípios de Butiá, Charqueadas e General Câmara.

que formalizou a compra da Corsan com o governo do Estado no dia 7 de julho

Os novos contratos extendem o prazo da prestação de serviços da Corsan para até 2062. Butiá, Charqueadas e General Câmara fazem parte da chamada Região Carbonífera gaúcha. A empresa,, assinou nesta terça-feira os primeiros aditivos aos contratos com os municípios. Segundo a Aegea, o objetivo é adequar o documento às exigências do Marco Legal do Saneamento Básico. Assim, o projeto é universalizar os serviços de água e esgotamento sanitário até 2033, obrigação municipal definida por lei.Os novos contratos extendem o prazo da prestação de serviços da Corsan para até 2062. Butiá, Charqueadas e General Câmara fazem parte da chamada Região Carbonífera gaúcha.

De acordo com a Aegea, os municípios têm o desafio de sair de zero para 90% em cobertura de serviços de esgotamento sanitário, cumprindo o que determina a legislação. Os investimentos da nova controladora da Corsan inluem estações municipais de tratamento de esgoto e soluções com sistema de separador absoluto.

Ao todo, o consórcio Aegea prevê aportar R$ 15 bilhões na infraestrutura de abastecimento de água e expansão do sistema de esgotamento sanitário em 317 municípios gaúchos nos próximos 10 anos.