Cotrijuc investe em nova fábrica de rações no RS

Até dezembro deste ano, uma nova fábrica de rações para gado deve estar em operação em Júlio de Castilhos, na Região Central do RS. Este é o plano da Cooperativa Agropecuária Júlio de Castilhos (Cotrijuc), que investe R$ 22 milhões na obra iniciada há quatro meses e que elevará a cooperativa das atuais 2 mil toneladas de rações produzidas por mês para 5 mil toneladas mensais do produto, com a possibilidade de ampliação futura. As informações constam no Anuário de Investimentos 2023 do Jornal do Comércio.

"É um projeto executado em uma nova área, com toda a infraestrutura partindo do zero, e que poderá chegar, com a capacidade que estamos instalando, a até 15 mil toneladas produzidas por mês", explica o presidente da Cotrijuc, Caio Cezar Vianna.

O projeto, que estava nos planos de investimentos da cooperativa já no ano passado, teve R$ 19,3 milhões aprovados para receberem benefícios no ICMS por meio do Fundopem, no último mês. A nova fábrica prevê a geração de pelo menos 35 novos empregos.

Um benefício que não se limitará àquela unidade industrial. De acordo com Vianna, também aumentará a demanda pelos grãos - milho, farelo de soja, aveia, triticale -, todos produzidos pelos 5 mil associados da região, para a fabricação de ração. O destino, de acordo com o presidente, é a alimentação do gado de corte e de leite. Tanto nas criações dos próprios cooperados, como para o mercado produtor da região, que é próxima das principais bacias leiteiras do Estado.

Ainda neste ano, em setembro, a Cotrijuc deve finalizar a sua 15ª unidade de recebimento, em Aceguá, na região da Campanha. A obra, iniciada no ano passado, quando foram aportados R$ 10 milhões, recebe ainda investimentos de R$ 8 milhões neste ano para ser finalizada. Ao todo, a cooperativa chega à capacidade de armazenagem de 5,4 milhões de sacas. Os investimentos, porém, não representam um tempo de fartura. Conforme Vianna, o momento é de cautela e segurança para os produtores.

"São aportes que estamos fazendo porque já estavam no nosso planejamento do ano passado. Não há nada novo, e nem poderíamos fazer isso, por uma questão de responsabilidade, que é a característica da nossa cooperativa. Nosso carro-chefe é a soja, e depois de duas safras ruins, há incertezas, e a nossa postura precisa ser segura para os nossos associados saberem que temos uma cooperativa bem consolidada", aponta.

Segundo ele, é justamente essa conduta conservadora que rendeu, nos últimos anos, excelentes resultados à cooperativa. Em 2022, a Cotrijuc teve um faturamento de R$ 2,6 bilhões, com um resultado líquido de R$ 41,2 milhões e a distribuição de R$ 11,5 milhões aos cooperados.

A cooperativa, que hoje chega a 18 municípios da região, fechou o ano passado com investimentos de R$ 50 milhões. "Vínhamos investindo fortemente em melhorias na capacidade de armazenamento e infraestrutura para os produtores", explica Vianna.

Para o futuro, a Cotrijuc já avalia o que fará com as atuais instalações da fábrica de rações, também em Júlio de Castilhos. Quando a nova fábrica estiver operando a pleno, a tendência será transferir para ela toda a produção. A atual unidade industrial, porém, não será desativada, mas transformada em um novo produto.