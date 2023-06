Proamb investirá em nova central de resíduos

A empresa tem um parque industrial para trituração de resíduos que são fornecidos para geração de energia a indústrias de cimento no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. "Nosso produto líder no mercado. Além de garantir a utilização plena daquele produto que seria descartado, reduz o uso de combustíveis fósseis, substituindo, na fabricação de cimentos, o uso do coque de petróleo", diz Fiorese.

Ele apresentou o projeto ao Conselho do Meio Ambiente da Fiergs em maio. Entre as instalações previstas em Montenegro, haverá um pavilhão de triagem, que é fundamental para garantir boa parte das soluções ambientais aos materiais enviados pelas indústrias. Produtos possíveis de reaproveitamento serão enviados à unidade de coprocessamento da Proamb em Nova Santa Rita.

A empresa, que é referência em soluções ambientais, figurou entre as mais Marcas Gaúchas Ambientais mais lembradas e preferidas segundo a pesquisa Marcas de Quem Decide 2023, realizada pelo Jornal do Comércio.

Às vésperas de completar 32 anos, a Fundação Proamb, da Serra Gaúcha, anuncia um novo projeto para destinação de resíduos industriais em Montenegro, com investimento previsto de R$ 15 milhões entre a infraestrutura e o início dos trabalhos. A ideia é ter operando, até 2025, mais uma das suas centrais de resíduos no município da Região Metropolitana.

Aporte será de R$ 13 milhões somente neste ano

O investimento é feito na compra de duas máquinas austríacas. No ano passado, outra máquina trituradora, com investimento de R$ 5 milhões, também foi adquirida. O resultado, explica Gustavo Fiorese, será uma operação inédita na América Latina, pela maior capacidade de granular os resíduos processados. A expectativa é de que em novembro deste ano os novos equipamentos já estejam operando.

Novas soluções são projetadas para Montenegro

Além das unidades de Nova Santa Rita e Pinto Bandeira, a Proamb opera ainda uma central de transbordo em Farroupilha, na Serra. Todas as operações trabalham exclusivamente com resíduos industriais. Atualmente a Proamb conta com 100 funcionários e atende a mais de 2 mil indústrias gaúchas, mercado que deverá ser ampliado com o projeto em Montenegro. A Proamb já projeta, inclusive, investir em torno de R$ 20 milhões até 2028.

Criada em maio de 1991 por um grupo de indústrias de Bento Gonçalves que buscava solução para a destinação correta dos resíduos, a Fundação Proamb hoje atua bem além do recebimento e processamento de resíduos. A Fiema, que se tornou o maior evento do setor no País, reunindo 10 mil pessoas neste ano, é uma iniciativa da instituição. A empresa mantém ainda uma consultoria ambiental, laboratório de análise de águas e efluentes e um braço educacional, em Bento Gonçalves, com curso de pós-graduação e MBA em Neuroestratégia e Pensamento Transversal, em parceria com o Esic Business & Marketing School, da Espanha.