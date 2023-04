CEEE Grupo Equatorial investe em novas subestações

Três novas subestações de energia e as ampliações das capacidades de pelo menos outras três estão no horizonte dos investimentos da CEEE Grupo Equatorial em sua área de concessão no Rio Grande do Sul em 2023. De acordo com a empresa, serão pelo menos R$ 55 milhões investidos em obras que beneficiarão diretamente mais de 400 mil pessoas, e fazem parte do plano de investimentos da concessionária para este ano, com projeção de valor não divulgada. As informações constam no Anuário de Investimentos 2023 do Jornal do Comércio.

"Seguiremos fazendo aportes expressivos no Rio Grande do Sul para recuperarmos muitos anos de baixos investimentos nesta área de concessão e fazermos desta operação uma referência no setor elétrico", explica o diretor-presidente da empresa, Raimundo Barreto Bastos.

O maior dos projetos será executado em Cerro Grande do Sul, com a construção de uma nova subestação orçada em R$ 23 milhões. Em Porto Alegre, são previstas duas obras significativas _ uma nova subestação na Zona Norte, com aportes de R$ 18,8 milhões, e a ampliação da subestação Porto Alegre 16, no Jardim Leopoldina, com investimentos de R$ 1,5 milhão _, e há ainda a eletrificação da subestação Salso, em Santa Vitória do Palmar, em um projeto com desembolso de R$ 8,7 milhões.

As obras estruturais ainda incluem as ampliações de capacidades de uma subestação em Capão da Canoa - investimento de R$ 2,2 milhões - e em Butiá - R$ 803 mil.

Em 2022, conforme o relatório anual da Equatorial, foram investidos R$ 751 milhões na área de concessão da CEEE Distribuidora, que teve a operação assumida pelo grupo em julho de 2021, abrangendo 72 municípios, incluindo Porto Alegre. Um volume 75% superior ao ano anterior.

A maior parte do investimento do último ano, R$ 548 milhões, foi destinada a ações de expansão e melhoria da rede. Outros R$ 130 milhões foram aplicados na manutenção da rede e R$ 20 milhões em equipamentos e sistemas. Houve aumento de 4,3% no volume de energia faturada na área de concessão, chegando a 8,191 GWh. Também houve incremento geral de 4,12% no número de consumidores atendidos regularmente pela concessionária - a maior alta desde 2018.

Apesar dos números positivos na operação da CEEE Grupo Equatorial, o ano ainda fechou com prejuízo de R$ 266 milhões. Um volume, porém, reduzido em 32% em relação aos R$ 394 milhões registrados em 2021. Conforme o plano de negócios da empresa, a meta é passar a ter operações lucrativas a partir de 2024. "A partir do primeiro ano inteiro de operações, foi possível agirmos com maior planejamento nas melhorias técnicas e também no atendimento ao cliente. É muito incômodo sermos avaliados com índices negativos pela Aneel, apesar de termos melhorado muito em relação à própria operação. Por isso, investiremos ainda mais para revertermos", garante o diretor.

É que, no ano passado, a empresa seguiu na última posição entre as 29 concessionárias avaliadas pela Aneel pela qualidade dos seus serviços no País. Houve, no entanto, melhora nos índices em relação a 2021, ainda assim, bem piores do que a meta estabelecida pela agência nacional. No ano passado, a Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) apurada da empresa foi de 17,8 horas, contra um balizador de 9,28 horas da Aneel, já a Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) foi de 8,46 interrupções para uma meta de até 6,98 ocorrências.

Bastos salienta, no entanto, que a melhoria no serviço já foi perceptível neste último verão, no Litoral Norte, como resultado direto de investimentos estruturais feitos no último ano, como as ampliações nas capacidades das subestações de Osório, em 60%, e de Santo Antônio da Patrulha, também em 60%. "Enfrentamos dois verões muito bem, com um pico histórico de consumo de pelo menos três anos, que chegou a 350 MW neste último Reveillon", aponta o diretor.

Por outro lado, a empresa garante investimento pesado na melhoria da sua relação com os clientes. O atendimento de call center teve um salto de 80 para 225 posições de atendimento, além da chamada "agência digital", com mais de 40 posições de atendimento.

Na nova sede da CEEE Grupo Equatorial, recentemente inaugurada, no bairro Humaitá, há ainda atendimento especializado para grandes clientes. Ainda neste ano, 14 agências em toda a região de concessão serão reformuladas.