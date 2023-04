Com incerteza no campo, Cotripal suspende novos investimentos em 2023

Depois de um ano de anúncios de investimentos arrojados, tanto nas áreas agrícolas quanto no avanço em relação ao varejo, a cooperativa Cotripal vive um 2023 de cautela. O plano de investimentos para da cooperativa com sede em Panambi está, como define o seu presidente, Germano Döwich, em "stand by".

"Estamos encarando um segundo ano de frustração com a estiagem que afetou as lavouras, então, o momento é de esperarmos qual será o tamanho deste impacto, e não gerarmos custos que podem acabar prejudicando o associado. É claro que precisamos e queremos investir pelo menos um pouco em cada uma das nossas áreas de atuação, mas o momento é de espera", explica o presidente.

A Cotripal fechou 2022 com R$ 2,3 bilhões de faturamento, e um resultado de R$ 91 milhões. Destes, R$ 16,2 milhões foram sobras distribuídas entre os 5,6 mil associados na área de atuação da cooperativa, que hoje chega a 15 municípios com alguma unidade operacional.

Foram R$ 32 milhões investidos em 2022. Entre estes aportes, foram R$ 7 milhões para a primeira etapa de construção da nova unidade de recebimento de grãos de Chiapetta, concluída em janeiro deste ano e já em operação parcial. A perspectiva é chegar a até R$ 30 milhões em investimentos com a estrutura completa, mas ainda não há previsão de quando este aporte acontecerá.

"Também temos a unidade de recebimento Coronel Barros, com estrutura modular, como em Chiapetta, que começou a operar no ano passado, mas não temos prazo para os investimentos que concluirão esta estrutura. Ainda assim, temos feito melhorias em outras três unidades de recebimento em Panambi e Catuípe", diz Döwich.

Já unidade de beneficiamento de sementes, no município de Condor, que teve investimento total de R$ 58 milhões, concluído no ano passado, já opera, mas ainda não teve sua inauguração oficial confirmada pela cooperativa. A intenção é que isso aconteça ainda em abril.

Os maiores contingenciamentos temporários no plano de investimentos da Cotripal, porém, estão na área do varejo. O plano de construir em Ijuí um verdadeiro shopping, com todas as lojas da Cotripal e o inédito atacarejo, com a nova bandeira própria, Mais Atacado, está suspenso. Somente neste projeto, são previstos R$ 100 milhões em investimentos, mas sem data para execução.

Em Panambi, onde é programado o outro atacarejo da cooperativa, o projeto é menos arrojado. Haverá a ampliação do atual supermercado da Cotripal. A perspectiva é de que sejam investidos até R$ 25 milhões neste projeto.