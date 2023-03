Creral projeta investir R$ 25 milhões este ano no Rio Grande do Sul

Eduardo Torres, especial para o JC

Em plena expansão de projetos para geração de energia fora do Rio Grande do Sul, a Cooperativa Regional de Eletrificação do Alto Uruguai (Creral) anunciou aos seus associados nesta semana o plano de investimentos prevendo R$ 25 milhões em aportes no Estado em 2023. Ao todo, a cooperativa pretende desembolsar R$ 100 milhões em investimentos no ano - a maior parcela destinada a obras em Santa Catarina. As informações constam no Anuário de Investimentos 2023 do Jornal do Comércio.

"Tivemos um período de crescimento muito grande representado pela expansão e melhorias no sistema de distribuição, e principalmente pelos investimentos realizados em usinas que entraram em operação, outras que começaram a ser construídas e ainda no desenvolvimento de novos projetos", explicou o presidente Alderi do Prado na assembleia geral da Creral, semana passada.

A cooperativa fechou 2022 com R$ 15 milhões em investimentos concretizados. Estão no radar de aportes para este ano no Rio Grande do Sul, na área de distribuição de energia, as construções de duas subestações de 138 kV em Entre Rios do Sul e Sananduva, e ainda a construção de um novo alimentador de 22 quilômetros para unificar a região de Nonoai, e mais 26 quilômetros de redes trifásicas.

De acordo com a assessoria de comunicação da cooperativa, os recursos previstos para investimentos em 2023 incluem ainda a compra de equipamentos para a futura construção de uma segunda subestação em Sananduva e material para manutenção e melhoria da atual rede de distribuição mantida pela Creral.

Já na área de geração de energia, a cooperativa investirá seus recursos na execução do projeto de uma usina fotovoltaica em Erechim, com capacidade de R$ 1,5 MW.

Os projetos que demandarão neste ano a maior parcela dos recursos da cooperativa está em Lages, Santa Catarina, onde é erguida a PCH Santo Cristo, com 19 MW de potência. Há ainda os aportes para colocar em operação uma CGH em Videira, Santa Catarina, e uma usina fotovoltaica, em Leme, interior de São Paulo.