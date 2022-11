Um panorama dos investimentos no Rio Grande do Sul em 2022

O Anuário de Investimentos do Rio Grande do Sul, publicação do Jornal do Comércio que mapeia aportes públicos e privados realizados ou anunciados ao longo do ano no Estado, chega à quinta edição.

Consolidado como ferramenta para compreender tendências do desenvolvimento econômico do Estado, o Anuário mostra as grandes iniciativas que estão em andamento em solo gaúcho. O critério para um investimento ser incluído é o valor, no mínimo R$ 10 milhões, e a localização, em solo gaúcho.

Ao trazer uma ficha técnica de cada investimento, com valor, setor da economia e município que recebeu o empreendimento, o especial do JC faz um panorama do desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul.

O trabalhou surgiu a partir da percepção de que, todas as semanas, o diário de economia e negócios do Rio Grande do Sul publica notícias de novos investimentos no Rio Grande do Sul.

Isoladamente, essas iniciativas podem ter uma representatividade pontual. Mas quando somadas e olhadas no todo, mostram a relevância desses empreendimentos para o Estado. Neste ano, mapeamos quase 300 grandes iniciativas em solo gaúcho que, somadas, representam mais de R$ 60 bilhões em investimentos no Rio Grande do Sul.

É um trabalho de formiguinha, realizado no dia a dia pela reportagem do JC, que agora é reunido para servir de bússola a investidores, empresários, gestores públicos e privados. Por se tratar da quinta edição, além de mostrar a continuidade e seriedade do levantamento, permite fazer um comparativo e ver a evolução gradual dos investimentos que estão chegando no Estado ano a ano, tornando-se, assim, um documento sobre a economia do Rio Grande do Sul.