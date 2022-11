Governo gaúcho destina R$ 4,76 bilhões para investimentos em 2022

A política de investimentos do governo estadual em infraestrutura com recursos do Tesouro foi acelerada em 2022. Conforme levantamento da Secretaria Estadual do Planejamento, foram empenhados, até o momento, neste ano R$ 4,767 bilhões em aportes com recursos próprios do governo entre os 19 eixos do Programa Avançar, incluindo os programas Iconicidades e Pavimenta RS.

O investimento é quase três vezes maior do que os R$ 1,692 bilhão desembolsados em 2021, quando o programa de investimentos do governo estadual foi lançado.

Ao todo, as ações estão orçadas em R$ 6,473 bilhões. Uma alta de pouco mais de 50% em relação ao que era projetado no ano passado.

Ranolfo Vieira Júnior já havia adiantado que o Estado concluiria o ano com cerca de R$ 5 bilhões em investimentos. Os números foram detalhados após solicitação da reportagem do Jornal do Comércio e correspondem aos dados finais até meados de novembro. No início do mês, o governador

Na oportunidade, o chefe do Executivo também informou que os recursos para a continuidade do Avançar, em 2023, também já estão garantidos. “Vamos deixar R$ 1,5 bilhão em caixa a fim de garantir a execução daqueles investimentos do projeto Avançar que não restarem concluídos neste ano”, informou Ranolfo. A verba tem origem em receitas extraordinárias com privatizações realizadas pelo governo.

A maior fatia dos investimentos próprios do Estado em 2022 foi destinada ao Avançar na Logística e no Transporte. Foram empenhados R$ 1,41 bilhão, de um orçamento de R$ 1,8 bilhão na segunda etapa do programa, lançada em fevereiro deste ano. Se forem somados os recursos da também segunda etapa do Pavimenta RS, foram mais R$ 378,82 milhões desembolsados pelo Estado para obras de pavimentação em parceria com 409 municípios.

“A infraestrutura é o primeiro item sempre considerado pelos interessados em investir no Rio Grande do Sul. Garantirmos a melhoria, desde rodovias até o fornecimento de energia e saneamento, seja por investimentos próprios, dos municípios ou privados, é fator diferencial para determinar maior geração de empregos e aporte de recursos na nossa economia", afirma o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin.

Nesta etapa, foram concretizadas 30 obras de acessos municipais e 25 ligações regionais. No ano passado, já haviam sido contemplados 28 acessos municipais e 20 ligações regionais. A meta, como aponta Maraschin, é chegar a 100% dos acessos municipais pavimentados ao final do segundo mandato do governador reeleito Eduardo Leite em 2026.

Os programas Avançar na Educação e na Saúde vêm na sequência como os que mais receberam aportes neste ano. Foram executados R$ 904,22 milhões na área da educação, com prioridade para ações de qualificação. No próximo ciclo, o governador eleito aponta que a prioridade será nas obras estruturais das escolas estaduais.

Já na área da saúde, o orçamento do Avançar mais do que dobrou em relação ao que era previsto em 2021. Foram empenhados R$ 467,81 milhões até novembro. Ao todo, 102 hospitais gaúchos estão com obras de reforma ou ampliação em andamento com recursos do Estado.

O único dos braços do Avançar que chega a novembro com 100% do orçamento executado é o que trata do turismo. O governo projetava investir R$ 198,67 milhões e cumpriu com projetos de qualificação de equipamentos turísticos em 142 municípios e investimento em nove parques urbanos.

Por outro lado, o gargalo da irrigação no campo determina que menos de 30% do valor previsto para investimentos no Avançar na Agricultura tenham sido, de fato, desembolsados. Mesmo com 455 municípios tendo apresentado projetos de construção de açudes e 273, para a construção de cisternas em propriedades rurais, só R$ 98,03 milhões dos R$ 341,02 milhões orçados para estas ações foram empenhados até este mês.

O governo negocia com o setor a criação de uma espécie de Fundopem da Irrigação para 2023. Algo que, como avalia o economista da Farsul, Antônio da Luz, é importante, mas não desata o principal nó para o produtor. "O maior problema não é a falta de incentivos. A dificuldade está na questão dos licenciamentos para reservar água em açudes. Temos avançado, principalmente nestes últimos meses, mas o caminho ainda é longo e depende de outras instâncias além do governo estadual. Sem destravarmos esta questão, uma política de incentivo para irrigação pode ser inócua", aponta o economista.