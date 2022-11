Cooperativa Languiru investe R$ 40 milhões em área portuária de Estrela

A Languiru possui parceiros comerciais em diversos municípios com estruturas para o recebimento da safra de grãos, como Taquari, Cruzeiro do Sul, General Câmara, Vale Verde, Rio Pardo, entre outros, além de unidades próprias em Teutônia, Estrela e Venâncio Aires.

“A partir disso, entramos com força na captação de milho e soja, colocando a cooperativa em outro patamar no ramo de grãos. Amplia, inclusive, nossa capacidade de receber culturas de inverno”, frisa.

Segundo a cooperativa, a diversidade de negócios é fundamental para o desempenho econômico da Languiru. Prova disso é que sua atuaçãos e estende aos segmentos de carnes (aves, suínos e bovinos), leite, nutrição animal, varejo (lojas agropecuárias e supermercados), postos de combustível e farmácia. “Estamos procurando ampliar nossa inserção no segmento de grãos, negócio estratégico que nos últimos anos tem dado excelentes resultados. Os frutos desse investimento beneficiam todo Vale do Taquari, pois como cooperativa, os resultados são reinvestidos na região, além de que essa estrutura na zona portuária de Estrela está na nossa área de atuação”, afirma Bayer, acrescentando que trata-se de mais um ramo produtivo que beneficia os associados e incentiva a produção local.

De acordo com a assessoria da Languiru, o arrendamento foi feito com promessa de compra e venda firmada e a intenção é já começar a operar a safra 2022/2023. A cooperativa informa, ainda, que para esse processo serão necessárias obras de manutenção de investimento baixo, ainda não avaliado. “É um grande presente de aniversário para os associados da Languiru”, disse o o presidente da cooperativa, Dirceu Bayer, no anúncio oficial dos investimentos.

O investimento envolve 10 silos com capacidade para 3 mil toneladas cada e um armazém para 30 mil toneladas de grãos, totalizando 60 mil toneladas de capacidade estática; dois secadores de grãos; duas moegas, uma delas com tombador para caminhão bitrem; balança rodoviária; e prédios anexos que podem ser utilizados para depósito de ensacados, farelos, insumos, grãos em geral e ponto de venda para o associado.

Para comemorar seus 67 anos de atividades, a Cooperativa Languiru, com sede na cidade de Estrela, no Vale do Taquari, anunciou a seus associados a aquisição 9,6 hectares de área no complexo portuário da cidade. O espaço será destinado a recebimento, secagem e armazenamento de milho e soja, e deve entrar em operação já nesta safra. O aporte da empresa na negociação foi de R$ 40 milhões. As informações são da assessoria da Languiru.

Fator logístico foi determinante para o negócio

O fator logístico é determinante no novo investimento, considerando a localização estratégica dos silos, próximos à Fábrica de Rações da Languiru, facilitando e reduzindo custos no transporte do milho até o ponto de consumo. Além disso, a área portuária também tem a capacidade de interligar três modais de transporte: rodoviário, hidroviário e ferroviário.

“Estamos ao lado da BR-386, existe uma estrutura de ferrovia que ingressa na área, e o porto, tudo isso muito nos interessa. A moega, por exemplo, poderá receber os vagões, dependendo da reativação do braço entre Colinas e Estrela, que atualmente está inoperante. Já o cais está bem próximo à estrutura, podendo facilitar o recebimento e escoamento da produção de grãos”, avalia o presidente da cooperativa, Dirceu Bayer.

Em outubro, as intenções da Languiru foram apresentadas ao governo do Estado, em audiência do dirigente da cooperativa com o governador Ranolfo Vieira Júnior, intermediada pela administração municipal de Estrela e com a participação do prefeito Elmar Schneider.

O complexo portuário de Estrela foi construído na década de 1970 e pertenceu a diferentes grupos empresariais, passando por períodos de inatividade.

No dia 09 de dezembro, o projeto será oficialmente apresentado à municipalidade de Estrela, em reunião-almoço da Câmara de Comércio, Indústria, Serviços e Agronegócio (Cacis) da cidade. A assinatura e entrega oficial da infraestrutura para operação da Languiru ocorrerá na semana seguinte, no dia 16 de dezembro, em solenidade junto às instalações da área portuária de Estrela. Nesse dia também deve ser anunciado o cronograma e o fluxo de operação da unidade, com orientação quanto à entrega da produção no local.