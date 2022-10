Prefeitura de Porto Alegre anuncia financiamento de R$ 60 milhões para pavimentação

Com investimento de R$ 60 milhões junto ao Banco do Brasil, a prefeitura de Porto Alegre pretende avançar na pavimentação de 22 ruas e avenidas da cidade, que conta com cerca de 2,7 mil quilômetros de vias, mas apenas 1,8 mil quilômetros asfaltados. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo prefeito Sebastião Melo, em ato no Paço Municipal. As melhorias deverão iniciar no primeiro trimestre de 2023, com conclusão prevista para o início de 2024. As informações constam no Anuário de Investimentos 2022 do Jornal do Comércio.

A partir de agora, o projeto entra em fase de licitação, quando as empresas interessadas terão 30 dias para oferecerem suas propostas. As obras do financiamento contemplam especialmente vias das zonas Leste e Norte da Capital. Além do financiamento, a prefeitura já tem mais R$ 56 milhões contratados para o ano que vem para obras de infraestrutura viária.

Dos lotes de ruas e avenidas que serão beneficiadas pelo financiamento recém-anunciado, cinco precisam de reformas maiores, as chamadas recuperações estruturais, que incluem troca do asfalto antigo pelo novo, escavação e drenagem. São elas: avenidas Assis Brasil, Manoel Elias e Sertório, e as ruas Bernardino Silveira Pastoriza e dos Maias. "Queremos evitar remendos nesses locais, os famosos tapa-buracos. Vai ser uma obra mais demorada, com transtorno momentâneo, mas que irá durar mais tempo", disse o secretário municipal de serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia.

Já na recuperação funcional, serão executados serviços menos abrangentes, em pontos onde não é necessária manutenção em camada tão profunda da estrutura. Nesse processo, o asfalto antigo também é removido antes da aplicação do novo pavimento.

No montante dos R$ 60 milhões, a recuperação estrutural e funcional das vias vai utilizar 80% do orçamento. Os outros 20% serão divididos na contratação de diagnóstico estrutural, a partir de 2024, e contratação de serviços de apoio para implantação e operação de sistema de gestão de pavimentos e atualizações do cadastro viário da malha de Porto Alegre, o sistema Gerpav. “Estamos trabalhando diferentes tecnologias e métodos de aplicação de asfalto. Vamos monitorar em tempo real a situação das vias e fiscalizar o cumprimento e qualidade das obras”, afirmou Garcia.

Os R$ 60 milhões financiados pelo Banco do Brasil serão pagos em 48 prestações e possuem prazo de carência de 12 meses. O montante que será destinado sofreu um acréscimo de R$ 20 milhões, já que inicialmente a proposta era de uma verba de R$ 40 milhões. O vice-presidente de Governo e Sustentabilidade Empresarial do Banco do Brasil, Antonio José Barreto de Araújo Júnior, destacou a importância dos bancos públicos financiarem melhoraias nas cidades. "Não é apenas crédito, mas como isso impacta a vida dos cidadãos no dia a dia. É credito transformado em melhorias para a população, disse".

O secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Capital, Urbano Schmitt, pontuou também que a a parceria permitirá aos porto-alegrenses contarem com uma estrutura viária muito mais qualificada.

O prefeito Sebastião Melo destacou que a parceria com o Banco do Brasil é uma forma de manter a zeladoria da cidade. "A requalificação de vias é importante para o conforto, segurança e tráfego de diversos tipos de veículos, para motoristas e trabalhadores de todas as classes sociais”, disse.

Em 2021 e 2022, a prefeitura destinou R$ 89 milhões para a pavimentação e recapeamento do asfalto na Capital, e começou a utilizar asfalto morno, que pode ser aplicado em temperaturas mais baixas, asfalto de borracha- feito com resíduos de pneus, e reciclagem de pavimentos, quando o asfalto antigo retirado de uma via consegue ser reaproveitado para colocação nova do material, um dos mais sustentáveis até o momento. As obras desse investimento estão concentradas na Zona Sul de Porto Alegre, com previsão para conclusão no ano que vem.