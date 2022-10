Fecomércio planeja centro educacional em Porto Alegre e investe no ensino básico

Depois da finalização do projeto da sua nova sede, no bairro Anchieta, a Fecomércio-RS inicia em 2022 um plano de investimentos direcionado para a educação. Especialmente a estruturação da educação básica entre as suas unidades do Sesc e Senac. Serão investidos, até o final de 2023, R$ 169,8 milhões entre os dois sistemas.

O principal projeto será a construção de um novo prédio no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, no qual será implantado um novo complexo de educação, com Ensino Infantil e Fundamental do Sesc e Ensino Médio do Senac.

"A educação é nossa prioridade em investimentos nestes dois anos. Além da estrutura, investiremos no aumento gradual de turmas e vagas, principalmente no Ensino Médio, além de novos laboratórios mais modernos e adequados com as demandas do mercado de trabalho nas áreas de informática e enfermagem. O valor também contempla a modernização do parque de máquinas das escolas de todo o Estado", explica o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn.

Neste ano, a entidade já destinou R$ 17,9 milhões ao Senac, sobretudo em ações de modernização dos espaços. Prevê, para 2023, outros R$ 41,3 milhões, todos aportados em ações educacionais entre as 50 escolas de ensino médio espalhadas pelo estado, uma escola EAD e duas faculdades, em Porto Alegre e Pelotas.

Já em relação ao Sesc, neste ano o aporte é de R$ 24,9 milhões, com previsão de outros R$ 85,6 milhões, boa parte aplicada na construção do novo complexo educacional, mas há pretensão de ampliar os investimentos em relação a 2022 para o aumento de vagas e melhoria nos projetos de educação infantil, ensino fundamental e EJA.