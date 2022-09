Cooperativa gaúcha investe R$ 224 milhões

Ontem, no dia em que comemorou 65 anos, a Cooperativa Agropecuária Cotripal anunciou na sua sede, em Panambi, o avanço dos investimentos em dois novos segmentos: irrigação e energia fotovoltaica no campo, além de lojas no formato de atacarejos. As informações constam no Anuário de Investimentos 2022 do Jornal do Comércio.

Serão, entre 2022 e 2023, R$ 124 milhões aportados entre Panambi e Ijuí, neste novo ramo do varejo, com a geração de até 400 empregos, e outros R$ 11 milhões em uma parceria com a empresa Fockink para qualificar os produtores associados e buscar investimentos em irrigação das lavouras beneficiadas pela cooperativa.

Já foram aportados outros R$ 89 milhões entre os municípios de atuação da Cotripal. Somente neste ano, duas novas lojas agropecuárias foram inauguradas em Cruz Alta, com investimento de R$ 4,5 milhões, e em Ajuricaba - esta, em um projeto que inclui o supermercado da Cotripal -, com aporte de R$ 14,5 milhões.

No setor agrícola, que está no DNA da cooperativa, uma unidade de recebimento de grãos, com capacidade para 780 toneladas, com investimentos de R$ 12 milhões, foi inaugurada no município de Coronel Barros.

Em breve, também será oficialmente inaugurada a unidade de beneficiamento de sementes (UBS) de trigo e soja em Condor, investimento de R$ 58 milhões. "Trata-se de uma das mais tecnológicas unidades de beneficiamento da América Latina. Investimento que reverterá em ganhos para todos os nossos associados", destaca o vice-presidente da cooperativa, Tiago Sartori.