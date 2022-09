Empresa amplia produção de embalagens e resinas em Feliz

O que é uma dor de cabeça para a produção industrial mundial, para uma empresa de Feliz, no Vale do Caí, é sinônimo de inovação e lucratividade. Líder no mercado nacional de plástico 100% reciclado pós-consumo, a empresa Plastiweber agora projeta a sua chegada ao mercado europeu. A partir de um investimento de R$ 14,8 milhões em 2022, em um projeto aprovado neste ano pelo programa estadual de incentivos fiscais Fundopem (Fundo Operação Empresa), a produção de embalagens e resinas terá uma ampliação de 30% na unidade de Feliz, o que possibilitará já nos próximos meses o envio de um primeiro lote de produtos para o exterior.

"Nosso mercado hoje está concentrado principalmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. A exportação será agora um próximo passo depois de acumularmos nos últimos anos uma série de reconhecimentos da tecnologia única que desenvolvemos aqui no Rio Grande do Sul", explica o diretor administrativo da empresa, Moisés Weber.

Trata-se do processo Naturecycle, criado pela empresa e que é único nas Américas ao garantir a cadeia reversa de plástico pós-uso, aplicada à produção de embalagens plásticas flexíveis, filmes e polímeros. As embalagens flexíveis são os envólucros secundários que, a partir da fábrica gaúcha, empacotam produtos dos setores de bebidas, higiene, limpeza, alimentício, de pet food, moveleiro e calçadista.

De acordo com o diretor, a primeira fase da ampliação da planta, com a instalação da primeira nova máquina, será concluída no final deste mês, e o processo deve ser finalizado em novembro. O maquinário está em fase de compra na Europa. A estimativa é de que a produção passe dos atuais 900 mil quilos anuais de embalagens e resinas para 1,1 milhão de quilos por mês.