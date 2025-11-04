Turismo brasileiro avança, mas ainda enfrenta desafios

O Brasil vive um momento de expansão do turismo internacional, com mais de sete milhões de cidadãos de outras nacionalidades visitando o País de janeiro a setembro deste ano. Os gastos dos turistas estrangeiros somaram US$ 6,04 bilhões, movimentando a economia. O Rio Grande do Sul também acompanhou o bom resultado, com 1.332.077 visitantes do exterior passando pelo Estado nos primeiros nove meses de 2025, segundo os dados da Embratur, Ministério do Turismo e Polícia Federal.

Apesar dos números positivos e do vasto potencial que o Brasil apresenta, o turismo ainda enfrenta desafios que dificultam seu pleno desenvolvimento. A infraestrutura de aeroportos, centralizada sobretudo nos grandes centros, dificulta o acesso a regiões turísticas mais deslocadas, demandando muitas vezes que as viagens sejam feitas por mais de um modal - aéreo, terrestre ou aquaviário - o que requer mais tempo e recursos.

A rede hoteleira também merece atenção. Cidades que não estão acostumadas a receber grandes volumes de turistas enfrentam dificuldades para acomodar a demanda, seja pela quantidade limitada de leitos ou pela infraestrutura ainda em desenvolvimento.

Além disso, a violência que por vezes é destaque no noticiário internacional já levou muitos países a emitirem notas alertando sobre os riscos e os cuidados que seus cidadãos devem ter ao visitar o Brasil. Esse tipo de situação prejudica a imagem do País e reforça a necessidade de medidas para reduzir a insegurança.

No caso do Rio Grande do Sul, os destinos mais conhecidos estão na Serra, mas outras regiões também oferecem atrativos para encantar os turistas. No ano passado, o governo gaúcho lançou a Campanha Nacional de Turismo, iniciativa dentro do Plano Rio Grande para reconstrução após a enchente histórica em maio de 2024. As prefeituras e regiões também se mobilizam para divulgar seus atrativos, investindo em festividades e nas tradições locais para impulsionar o número de visitantes e movimentar a economia.

Para que o turismo brasileiro continue a crescer de forma sustentável, é fundamental conciliar o aproveitamento do potencial econômico com investimentos em infraestrutura, segurança e capacitação. Ao fortalecer essas áreas, o País não apenas atrai mais visitantes, mas também proporciona experiências de qualidade, estimulando o setor e gerando efeitos positivos para comunidades, empresários e governos locais.