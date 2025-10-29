Dia Mundial do AVC destaca a prevenção para salvar vidas

O Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral (AVC), celebrado nesta quarta-feira, 29 de outubro, é um lembrete de que a prevenção e a informação podem salvar vidas. O AVC continua sendo uma das principais causas de morte e incapacidade no Brasil e no mundo, mas em grande parte dos casos pode ser evitado com prevenção e atenção aos sinais de alerta.

Segundo a Sociedade Brasileira de AVC (SBAVC), 84.878 pessoas morreram em decorrência da doença no País em 2024, superando os óbitos por infarto, que chegaram a 77.886. A elevada taxa de mortalidade é acompanhada do aumento nas internações hospitalares. O AVC pode deixar sequelas graves, limitando a capacidade física, sensorial e cognitiva, e reduzindo a qualidade de vida.

Outro efeito é a dependência que muitos doentes passam a ter após sofrer um acidente vascular cerebral, demandando cuidado intensivo. A reabilitação requer acompanhamento médico e atendimento com fonoaudiólogos e fisioterapeutas, condições que podem ter impactos no cotidiano das famílias, tanto emocionais quanto financeiros.

Segundo estudos, a maioria dos casos de AVC ocorre por fatores que podem ser controlados ao longo da vida, como a hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagismo e sedentarismo. O conhecimento sobre os riscos é o primeiro passo para reduzir a incidência da doença.

Embora o AVC tenha maior incidência entre pessoas mais velhas, os casos vêm aumentando entre a população mais jovem. Por isso, reconhecer os sintomas faz diferença. Fraqueza ou dormência em um lado do corpo, dificuldade para falar, perda súbita de visão e dor de cabeça intensa são sinais que podem indicar a doença. Quanto mais rápido o atendimento, maiores as chances de recuperação e menores os riscos de sequelas.

Adotar hábitos saudáveis é uma forma simples e eficaz de prevenção. Praticar atividade física, manter alimentação equilibrada, controlar o peso e evitar o cigarro e o excesso de álcool são atitudes que protegem o coração e o cérebro. É importante realizar exames de rotina, como a verificação da pressão arterial, os índices de colesterol e de diabetes.

O Dia Mundial do AVC é uma oportunidade de ampliar o conhecimento sobre uma doença que, embora grave, pode ser evitada. A prevenção e a informação, aliadas a hábitos saudáveis e ao acesso a atendimento rápido, continuam sendo a melhor forma de salvar vidas e reduzir os impactos do AVC na sociedade.