Mais alimento na mesa dos gaúchos

A semana que passou trouxe uma excelente notícia para o Rio Grande do Sul. Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua 2024, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Estado registrou 14,8% da proporção de domicílios em situação de insegurança alimentar, o equivalente a 1,7 milhão de pessoas. Apesar de ainda ser alto e apontar desafios importantes a serem superados, o índice é o menor da série histórica, que se iniciou em 2004, e coloca os gaúchos com a terceira melhor colocação entre os 27 estados brasileiros, atrás apenas de Espírito Santo (13,5%) e Santa Catarina (9,4%).

Pela classificação, uma pessoa em situação de insegurança alimentar possui a refeição do dia, mas não a certeza para os dias seguinte. Além delas, se enquadram no grupo as famílias que tem falta diária de alimentos em casa.

A melhoria no cenário alimentar do Estado deve ser comemorada. Somente de um ano para o outro – 2023 para 2024 – o número de residentes no RS que enfrentam insegurança alimentar caiu mais de 22%, passando de 2,2 milhões para 1,7 milhões.

O estudo do IBGE indica que 85,2% dos domicílios gaúchos contam com alimentação adequada para seus moradores. A expectativa é de que a curva de redução da insegurança alimentar continue em queda e não ocorra o que aconteceu entre os anos de 2017 e 2018, quando o percentual chegou a 23,5%, mesmo tendo batido em 15,9% em 2013.

Não há martírio maior para um indivíduo do que não ter o que comer. Assim, saber que 1,7 milhão de gaúchos e gaúchas, crianças, jovens, adultos e idosos ainda passam fome ou não têm a garantia de que terão alimentos na mesa no dia seguinte é deveras preocupante.

Nos últimos anos, o RS foi duramente atingido por estiagens, cheias de rios e outras crises ambientais que afetam diretamente a capacidade financeira das famílias em adquirir ou cultivar seus alimentos. É fundamental, portanto, que ações para mitigar os efeitos dos fenômenos naturais sejam planejadas e executadas com vistas a reduzir o impacto na mesa das famílias.

A alimentação está entre os direitos sociais garantidos na Constituição Federal brasileira e cabe aos governantes agirem com firmeza e celeridade, com políticas de Estado e não somente de governo, para dar fim a esta mazela histórica que aflige a população gaúcha e brasileira.