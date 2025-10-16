Tecnologia torna o papel do médico ainda mais importante

Nesta sexta-feira, dia 18 de outubro, celebra-se o Dia do Médico e todas as homenagens para estes profissionais que dedicam as suas vidas para cuidar dos outros são poucas. Medicina é mais do que uma profissão, é um dom. Ser médico é ser um cuidador e, para ser um cuidador, é preciso ser humano em toda a sua essência.

Na edição desta sexta-feira, o Jornal do Comércio traz encartado um caderno especial alusivo ao Dia do Médico. E o tema principal do conteúdo diz respeito à presença cada vez mais forte da tecnologia, em especial das diversas Inteligências Artificiais (IAs), no dia a dia da prática médica, seja em postos de saúde, em clínicas, seja em hospitais de grande porte.

A opinião dos especialistas no assunto é praticamente unânime: a Inteligência Artificial chegou para ficar e já está revolucionando a medicina, agilizando processos, antecipando diagnósticos, e, principalmente, dando mais tempo para os profissionais da saúde se dedicarem àquilo que foram preparados para fazer: dar atenção aos pacientes.

Enquanto dedicava tempo preenchendo relatórios e formulários, organizando planilhas, analisando laudos, os médicos e médicas acabavam dedicando menos atenção aos pacientes. A Inteligência Artificial toma para si a parte mais técnica e burocrática da prática médica, liberando os profissionais para se dedicarem com um olhar ainda mais acurado para as pessoas que buscam atendimento em seus consultórios.

A chegada da tecnologia inovadora revoluciona o dia a dia do trabalho médico, mas também exige cuidado e vigilância e isso está sendo feito. Novos manuais éticos estão sendo criados para tratar especificamente da utilização das IAs na prática médica. Isso garante segurança para os pacientes e confiança para os profissionais utilizarem as ferramentas seguros de que isso não implicará em riscos.

Assim, além de dar mais agilidade, trazer mais precisão aos procedimentos, possibilitar análises mais amplas em menos tempo, a Inteligência Artificial acaba por reforçar a importância da presença humana na medicina. O profissional médico se torna ainda mais indispensável em um ambiente cada vez mais tecnológico. Nada substitui a presença, o olhar, o toque e a atenção humana que apenas os médicos e médicas podem dar.