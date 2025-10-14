O RS como polo de investimento em tecnologia no Brasil

O mês de outubro será um marco de novo momento para os investimentos em inovação e tecnologia no Rio Grande do Sul. Agendado para o próximo dia 23, o lançamento da pedra fundamental que dará início ao projeto AeroCiti (AeroCentro Integrado de Tecnologia e Inovação), liderado pela Aeromot, em Guaíba, dará início a um projeto que receberá investimentos que chegarão a R$ 3 bilhões em dez anos e irão transformar a cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre em um polo tecnológico da aviação.

A chegada da AeroCiti também tem um papel simbólico de retomada econômica para Guaíba, já que o complexo irá se instalar na área que, na década de 1990, havia sido reservada para a construção da fábrica da Ford, que acabou não saindo do papel.

Mais do que uma fábrica de construção de aviões, o complexo será um hub de inovação, com o desenvolvimento de novas tecnologias e formação de talentos para o mercado, gerando um ecossistema inovador que deve atrair outras empresas, gerando mais emprego e renda para a região. A primeira fase do projeto deve ser concluída em 2027, quando já se iniciará a produção das aeronaves Diamond Aircraft, modelo DA62.

O investimento da Aeromot é um dos diversos outros que devem transformar o Rio Grande do Sul em um polo de inovação e tecnologia. Um deles é o da Tellescom Semicondutores, que, com um aporte de R$ 170 milhões, irá instalar em Cachoeirinha a sua terceira fábrica no Brasil.

Já em Eldorado do Sul, o investimento será bilionário. A Scala Data Centers irá aplicar R$ 3 bilhões na construção da “cidade de data centers”, colocando o RS em um mercado que, somente em 2026, deverá movimentar por volta de US$ 11,5 bilhões (R$ 60,8 bilhões), conforme estimativa da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação.

A chegada de tantos investimentos de vulto exige, por sua vez, mão de obra qualificada. E é com vistas nisso que o Instituto de Tecnologia e Computação (Itec) receberá um aporte de R$ 400 milhões em Gravataí para formar 420 profissionais da área de tecnologia em uma década. A primeira turma de formação deverá ter início em março de 2027. Conforme a direção do projeto, a iniciativa tem potencial para gerar até R$ 5 bilhões em 10 anos na economia em razão do impacto causado pelo capital humano formado na instituição.

Investimentos atraem investimentos e, em se tratando de inovação, impulsionam uma cadeia de negócios que tem um potencial incalculável. A expectativa, assim, é que o Rio Grande do Sul continue sendo atrativo para empreendedores, retendo talentos e formando uma nova geração de lideranças em tecnologia no Brasil.