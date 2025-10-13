Acordo entre Israel e Hamas marca fim de dois anos de guerra

O Hamas assinou o plano de paz que foi ratificado pelo governo de Israel, marcando a implementação da primeira fase de um acordo que busca encerrar dois anos de guerra e abrir um novo capítulo nas tentativas de estabilizar a região. Desde o início do conflito, em 7 de outubro de 2023 — quando o grupo lançou ataques em várias cidades israelenses, matando cerca de 1,2 mil pessoas e sequestrando outras 251 —, a região vive sob tensão constante. O número de mortos chega a aproximadamente 67 mil palestinos, conforme o Ministério da Saúde de Gaza, e 1.665 israelenses, segundo estimativas oficiais, além de milhares de feridos em ambos os lados e do deslocamento em massa de moradores da Faixa de Gaza.

A busca por um cessar-fogo permanente, a libertação dos reféns ainda mantidos pelo Hamas e a melhora das condições humanitárias em Gaza mobilizaram a comunidade internacional. Além de reuniões emergenciais na Organização das Nações Unidas (ONU), ao longo dos últimos dois anos representantes de diferentes países se envolveram em mediações com o objetivo de encerrar os confrontos e garantir a retomada do diálogo político. O plano de paz, apresentado no fim de setembro pelo governo dos Estados Unidos, foi elaborado com a participação do Egito, do Catar e da Turquia e resultou em um entendimento entre as partes sobre os principais pontos do acordo.

A primeira fase de implementação do plano prevê, entre outras medidas, a troca de reféns entre Israel e o Hamas, com a libertação de 48 pessoas ainda em poder do grupo e de prisioneiros palestinos mantidos pelo governo israelense. Os bombardeios devem ser encerrados, e o Exército de Israel se comprometeu a reduzir sua presença na Faixa de Gaza, passando de cerca de 75% para 53% do território, segundo estimativas de autoridades israelenses. A retirada total das tropas israelenses, conforme previsto no documento, deverá ocorrer em etapas, após novas rodadas de negociação.

O conflito entre Israel e o Hamas expõe diferenças históricas entre dois povos que reivindicam o direito a um território e à autodeterminação. O acordo de paz representa um avanço diplomático e um esforço conjunto para restabelecer a estabilidade regional. A efetividade do plano dependerá do monitoramento internacional, da manutenção do diálogo entre as partes e da capacidade de transformar o compromisso firmado em medidas concretas e duradouras para a população da região.