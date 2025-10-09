Safra de soja começa com expectativa de recuperação no RS

O Rio Grande do Sul deu início oficialmente ao plantio da safra 2025/2026 de soja, marcando o começo de um dos períodos mais relevantes para a economia do Estado. Principal produto do agronegócio gaúcho, a oleaginosa respondeu por 40,3% das exportações do setor no ano passado, consolidando a importância do complexo soja para a balança comercial gaúcha.

O peso da cultura se reflete no comportamento do Produto Interno Bruto (PIB). Segundo a Fundação de Economia e Estatística (FEE), a queda de 25,2% na produção de soja no segundo trimestre deste ano levou a uma retração de 21,4% no setor agropecuário e contribuiu para a redução de 2,7% do PIB estadual no período. O resultado evidencia a forte correlação entre o desempenho do campo e o crescimento regional.

Para a safra 2025/2026, as projeções indicam recuperação após os resultados frustrantes dos últimos ciclos, marcados por excesso de chuvas e estiagens. Estimativas da Emater/RS-Ascar apontam produção de 21,4 milhões de toneladas — alta de 57,1% sobre a safra anterior —, em uma área cultivada de 6,74 milhões de hectares, ligeiramente menor que a do último ano. A expectativa é de ganho expressivo em produtividade, impulsionado pelo uso de tecnologia e manejo mais eficiente.

O desempenho da lavoura dependerá, sobretudo, das condições climáticas nos próximos meses. As chuvas recentes favoreceram a umidade do solo e criaram cenário propício à semeadura. Com a formação do fenômeno La Niña e o retorno do calor, será essencial adotar medidas preventivas para evitar prejuízos às plantações e assegurar a regularidade do ciclo produtivo.

O cenário externo também deve influenciar o mercado. A China, maior importadora mundial de soja, reduziu as compras de produtores norte-americanos, o que fortalece a posição do Brasil como principal fornecedor. Embora positiva em termos de volume exportado, essa mudança amplia a dependência brasileira da demanda chinesa e pode conter a valorização dos preços no curto prazo, diante do aumento da oferta global e da volatilidade cambial. O país asiático também é o principal destino da soja exportada pelos gaúchos.