Multivacinação, um compromisso com as novas gerações

O Brasil começou nesta semana a Campanha Nacional de Multivacinação, com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos. A ação vai até 31 de outubro e conta com mais de 6,8 milhões de doses distribuídas. No Dia D da campanha, em 18 de outubro, unidades de saúde estarão abertas para ampliar o acesso à imunização em todo o País.

O objetivo é proteger contra doenças como sarampo, caxumba, rubéola, poliomielite, febre amarela, hepatites A e B, HPV, rotavírus, pneumocócica, meningocócica, varicela, influenza e Covid-19. Mesmo após o fim da campanha, as vacinas seguirão disponíveis nas unidades básicas de saúde.

Ao longo do mês de outubro, duas vacinas serão aplicadas também em outras faixas etárias: a do sarampo, destinada a toda a população de 12 meses a 59 anos, e a do HPV, voltada para jovens de 15 a 19 anos que não receberam a dose anteriormente. Em novembro do ano passado, o Brasil obteve o certificado de eliminação do sarampo, mas o aumento de casos em diversos países gera risco de reintrodução da doença no território nacional. No caso da vacinação contra o HPV, a medida busca imunizar os adolescentes e garantir que estejam protegidos contra o HPV, o papilomavírus humano, vírus transmitido sexualmente responsável por diversos tipos de câncer.

No Rio Grande do Sul, cerca de 1,8 milhão de crianças e adolescentes estão incluídos na campanha de multivacinação. Durante o inverno deste ano, o Estado enfrentou um aumento significativo nos casos de doenças respiratórias e de internações hospitalares por síndromes respiratórias agudas graves (SRAG), pressionando o sistema de saúde. Além disso, a vacinação contra a gripe atingiu apenas 52,7% dos públicos prioritários entre os gaúchos — idosos, gestantes e crianças pequenas — abaixo da meta de 90%, reforçando a importância de proteger a população com as doses disponíveis.

Manter a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes atualizada é essencial para garantir a proteção contra doenças que já foram controladas. Além disso, a iniciativa é uma oportunidade de corrigir esquemas vacinais incompletos.

A Campanha Nacional de Multivacinação é um passo crucial para garantir a saúde das futuras gerações de brasileiros. Pais, responsáveis e profissionais de saúde têm um papel fundamental para alcançar as metas estabelecidas e assegurar um futuro mais saudável para todos.