Empreendedorismo, força vital para o desenvolvimento

O empreendedorismo no Brasil é muito mais do que uma atividade econômica: é um motor de desenvolvimento, inovação e geração de empregos. Segundo o estudo “Donos de Negócios e Força de Trabalho” do Sebrae, sem os micro e pequenos empreendedores, a taxa de desocupação no País seria cerca de cinco vezes maior. Em 2024, o Brasil alcançou 94% de taxa de ocupação, e de cada quatro pessoas ocupadas, uma era empreendedora, mostrando a relevância do setor.

Apesar da importância, empreender no Brasil ainda é uma tarefa desafiadora. Fatores como burocracia, carga tributária elevada, dificuldade de acesso ao crédito e instabilidade econômica tornam a jornada dos empreendedores mais árdua. Muitos negócios informais ainda sobrevivem à margem da formalidade, limitando as oportunidades de crescimento e de geração de empregos.

O Rio Grande do Sul se destaca nesse cenário, sendo um dos sete estados em que mais de 10% da taxa de ocupação é composta por empreendedores formalizados. Além disso, lidera no percentual de empreendedores empregadores, com 5,2% da população ocupada atuando como empregador.

O crescimento de negócios formais garante maior segurança jurídica e acesso a recursos, permitindo que o empreendedor invista em inovação e expansão. O Jornal do Comércio, nos seus 92 anos de história, sempre acompanhou e incentivou o empreendedorismo. Uma das iniciativas é o GeraçãoE, multiplataforma do JC que traz reportagens sobre novos negócios, tendências e histórias inspiradoras de empreendedores.

Neste 5 de outubro foi celebrado o Dia do Empreendedor e o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, oportunidade para reconhecer e homenagear todos os que transformam ideias em negócios. Os pequenos empreendimentos são 97% das empresas brasileiras.

A data deve ser um momento de reflexão sobre o que ainda é necessário fazer para apoiar e fortalecer o setor. É preciso simplificar processos e ampliar o acesso a crédito, de modo que empreender se torne uma escolha viável e promissora. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que persistem desafios — como a informalidade e a vulnerabilidade dos microempreendedores diante dos períodos de crise.

Valorizar os empreendedores significa apoiar iniciativas que contribuam para consolidar o empreendedorismo como um dos vetores do desenvolvimento nacional.