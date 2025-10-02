Adulteração de bebidas, um risco à saúde e à economia

A recente denúncia de contaminação de bebidas por metanol acende o alerta para a importância do combate à falsificação e ao contrabando. A ingestão desse tipo de álcool pode causar intoxicações severas, cegueira irreversível e até a morte. A confirmação de um óbito em São Paulo até o momento e a investigação de outros casos, também no estado de Pernambuco, mobilizam agentes de saúde, polícias e entidades ligadas aos setores de produção de bebidas e de bares e restaurantes.

O episódio evidencia o risco para quem consome produtos sem procedência confiável. A venda de bebidas contrabandeadas e adulteradas se aproveita do preço mais baixo para atrair consumidores, que podem ser de 35% a 48% mais baratas do que as originais, mas podem trazer consequências devastadoras.

Segundo estudo divulgado pela Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD), houve um crescimento das falsificações em 2024. O mercado ilegal de álcool gera um custo de R$ 28 bilhões que deixaram de ser arrecadados em impostos e poderiam ser direcionados a outras áreas essenciais.

Entre as bebidas destiladas — cachaça, vodca, whisky, gin, rum, conhaque, licor e tequila — 28% são ilegais e envolvem crimes como sonegação fiscal, contrabando ou descaminho, falsificação e produção sem registro. A associação projeta que a cada 5 garrafas de whisky ou de vodca consumidas no País, uma seja falsa. Os vinhos e cervejas adulterados são estimados em 7% e 2%, respectivamente.

Embora não haja registro de casos de intoxicação por metanol no Rio Grande do Sul atualmente, a localização geográfica do Estado, que tem fronteira com o Uruguai e a Argentina, facilita a entrada de produtos irregulares. Alguns cuidados na hora de comprar uma bebida ajudam a identificar se o produto é falsificado ou adulterado, dentre eles observar o rótulo e o registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e no caso dos destilados o selo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Além disso, o descarte correto das garrafas é uma maneira de evitar que sejam reaproveitadas para falsificações.