Outubro Rosa: a importância do diagnóstico precoce

O mês de outubro marca, em todo o mundo, a campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. No Brasil, é o segundo tipo de câncer entre as mulheres, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), a incidência é de 41,89 casos por 100 mil mulheres, com maior concentração nas regiões Sul e Sudeste. São esperados mais de 70 mil novos casos anuais da doença, que também pode acometer homens. Segundo dados oficiais, 19 mil pessoas morreram em decorrência do câncer de mama em 2022 no País.

O Outubro Rosa reforça a importância do diagnóstico precoce e do acesso ao tratamento. Nos últimos anos, houve um aumento no número de mulheres mais jovens diagnosticadas com a doença, que costuma se manifestar nas formas mais agressivas.

A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a realização da mamografia a partir dos 40 anos, salvo nos casos de histórico familiar, quando a orientação é para que seja feita mais cedo. O exame é o principal meio para confirmar a existência de um tumor, e apenas recentemente passou a ser oferecido a partir desta faixa etária pelo SUS. Já o autoexame contribui para identificar possíveis alterações nas mamas e pode agilizar a busca por atendimento médico.

Segundo especialistas, não é possível evitar completamente o surgimento do câncer de mama, já que a hereditariedade exerce influência para a formação de um tumor. A adoção de hábitos saudáveis, como prática regular de exercícios físicos, alimentação equilibrada e a redução do consumo de álcool e tabaco, pode ajudar a diminuir os riscos.

Os avanços na medicina, com o desenvolvimento de tratamentos como a imunoterapia, que fortalece o sistema imunológico, e das terapias-alvo, que atacam as células tumorais com menos efeitos colaterais, têm contribuído para aumentar a sobrevida das pacientes, as chances de cura e a qualidade de vida. A Inteligência Artificial (IA) também é aliada no enfrentamento ao câncer de mama, com o uso de soluções que colaboram para a detecção precoce e diagnósticos mais apurados da doença.

O Outubro Rosa é um chamado coletivo para o cuidado com a saúde. Informação, prevenção e acesso a exames são fundamentais para salvar vidas. Quanto mais cedo o câncer de mama for identificado, maiores são as chances de sucesso no tratamento e de preservar a qualidade de vida das pacientes.