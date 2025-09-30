Envelhecimento da população: desafios e oportunidades

A população brasileira está envelhecendo em um ritmo acelerado, com a expectativa de vida chegando a 76,4 anos — 73,1 anos para os homens e 79,7 para as mulheres. Em 2010, cerca de 10% dos brasileiros tinham 60 anos ou mais. Entre os anos 2000 e 2023, a proporção de idosos quase duplicou, subindo de 8,7% para 15,6%. Atualmente, são mais de 32 milhões de pessoas nessa faixa etária, o equivalente a 15,8% do total, segundo dados do IBGE.

O Censo de 2022 mostrou que o Rio Grande do Sul concentra o maior percentual de idosos no Brasil. Naquele ano, eram 2.193.416 pessoas com 60 anos ou mais, o que representava 20,15% dos gaúchos, um crescimento de 50% em relação ao levantamento demográfico de 2010.

Esse retrato populacional e as projeções futuras, que indicam um contingente de 37,8% dos habitantes acima de 60 anos em 2070, exercem influências diferentes a depender da área. O número de beneficiários está crescendo, enquanto o de contribuintes apresenta recuo, pressionando o sistema previdenciário. Dos quase 41 milhões de benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), as aposentadorias são mais da metade, com 23,5 milhões de aposentados.

Já na saúde, há um aumento da demanda por atendimentos para tratamentos crônicos e cuidados de longa duração. Além disso, um familiar idoso pode alterar a dinâmica dos demais entes que, sem condições de pagar um cuidador ou geriatria, acabam por abandonar seu emprego.

Mas a terceira idade não deve ser vista como um peso. Os mais velhos têm experiência de vida para compartilhar com as demais faixas etárias. Para os que querem seguir no mercado de trabalho, sua permanência no ambiente corporativo proporciona diversidade às empresas.

O público sênior impulsiona a chamada economia prateada, com o desenvolvimento de produtos, serviços e soluções diferenciadas. Setores como construção civil, com moradias que ofereçam a acessibilidade adequada aos idosos; alimentação; turismo especializado e outros são promissores diante do aumento desse grupo populacional.